MrBeast asegura que comprará TikTok para que plataforma no sea baneada en Estados Unidos

James Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, reaccionó al creciente problema que enfrenta la plataforma TikTok en Estados Unidos.

Con un contundente comentario en X, el creador de contenido comentó: “Está bien, compraré TikTok para que no lo baneen”.

Esta declaración del famoso youtuber resalta su preocupación por la posible prohibición de la aplicación de videos cortos en el país.

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned

— MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025