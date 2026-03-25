México reafirma apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU pese a postura de Chile

Pese a que el Gobierno de Chile anunció el martes 24 de marzo que retiró su apoyo a la postulación de Michelle Bachelet, la mandataria de México reafirmó su respaldo a la candidata para presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU).

(EFE)- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el país mantiene su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), para dirigir la ONU, a pesar de la retirada del apoyo por parte del Gobierno de Chile liderado por el presidente ultraderechista José Antonio Kast.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, expresó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

La decisión de Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida este martes a través de un comunicado, en el que aseguró haber “llegado a la convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura”.