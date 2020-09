(CNN en Español) – Vestido con una bata verde y hablando desde su cama del hospital, Jacob Blake envió un mensaje el sábado por la noche a quienes le apoyan, advirtiéndoles que todo puede cambiar en un instante.

“Tu vida y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte, para avanzar en la vida, te la pueden quitar así, hombre“, dijo Blake, chasqueando los dedos.

Su abogado, Ben Crump, publicó el video en Twitter el sábado mientras Blake, de 29 años, se recupera de las heridas que sufrió después de recibir siete disparos de un agente de policía de Kenosha, Wisconsin.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020