No es fácil ser un hombre negro en Estados Unidos, ni siquiera para un deportista de élite. Así lo lamentó Dominic Smith, al igual que varios jugadores de diversos deportes, quienes han decidido hablar públicamente sobre las escaladas de violencia tras los disparos por parte de la policía a Jacob Blake.

El primera base de los Mets de Nueva York rompió el silencio y se refirió al ataque de los oficiales de Kenosha, Wisconsin, que terminó con Blake en extrema gravedad tras siete disparos a quemarropa.

Su mensaje llegó después de la victoria 5-4 de su equipo sobre el Miami Marlins, donde el patrullero izquierdo habló de lo que significa ser afrodescendiente en Estados Unidos.

“Creo que la parte más difícil es ver que a la gente sigue sin importarle. Que esto siga ocurriendo muestra sólo el odio en el corazón de la gente. Eso simplemente no está bien. Esto apesta. Ser un hombre negro en Estados Unidos no es fácil”, manifestó el atleta, quien terminó en lágrimas al hablar del tema.

Smith ya había demostrado su apoyo a la comunidad afroamericana con el gesto de hincarse en la ceremonia previa al encuentro, algo que Bruce Maxwell realizó por primera vez en Grandes Ligas de 2017, jugando para Oakland Athletics, imponiendo con esa imagen un momento icónico en la lucha contra el racismo.

Los disparos contra Blake se suman al asesinato de George Floyd el 25 de mayo pasado, en lo que fue una de las detonantes de las movilizaciones de miles de personas en EE.UU., las que derivaron en enfrentamientos contra los cuerpos policiales, grandes responsables del complejo momento.

Por su parte, la liga de béisbol profesional estadounidense, la MLB, fue una de las últimas en emitir un mensaje sobre aquellos hechos, actitud que molestó a los jugadores, quienes, en una gran mayoría, son negros o de alguna etnia latina, una de las más maltratadas por la policía en esa nación..

Incredibly raw, powerful, emotional reaction from Dominic Smith after tonight’s Mets game. If you have a heart, this is a must-watch interview. pic.twitter.com/mK7eBWvbBj

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) August 27, 2020