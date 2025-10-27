Melissa pasó a huracán de categoría 5 y amenaza a Jamaica: Autoridades llaman a la población a no dejar sus refugios

Las condiciones de tormenta tropical ya están en curso en Jamaica y las condiciones de huracán llegarán la noche de este lunes hasta las primeras horas del martes, a medida que Melissa avanza hacia la costa.

(CNN) – Melissa se intensificó rápidamente durante el fin de semana y ahora es un huracán de categoría 5, poco común, con vientos de 257 km/h. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) espera que toque tierra en Jamaica el martes por la mañana, convirtiéndose en el huracán más fuerte registrado en la isla.

El centro del huracán se encuentra a unas 130 millas al sur de Kingston, Jamaica, y la tormenta se mueve hacia el oeste a solo 3 mph.

“No salgan de su refugio”, advirtió el NHC el lunes por la mañana. “Es probable que se produzcan inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra, desde hoy hasta el martes. Los vientos destructivos, especialmente en las montañas, comenzarán esta tarde, lo que provocará graves daños a la infraestructura, cortes prolongados de electricidad y comunicaciones, y comunidades aisladas”.

El gobierno de Jamaica emitió órdenes de evacuación obligatorias el domingo por la noche para varias comunidades costeras vulnerables, incluidas partes de Kingston, mientras Melissa intensifica su acercamiento a la nación caribeña.

“Se espera que la marejada ciclónica se produzca principalmente en el lado sur de la isla, y esto sería al este del centro a medida que se acerca a la costa sur y comienza a tener impacto”, dijo el domingo Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica.

Se emitió una alerta de huracán para Jamaica, donde se esperan condiciones de huracán para el lunes por la noche. Cuba también emitió una alerta de huracán para las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se emitió una alerta de tormenta tropical para gran parte de Haití, y el gobierno de Bahamas emitió una alerta de huracán para el centro y sureste de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Melissa ha estado moviéndose a paso de tortuga durante días y no aumentará su velocidad en el corto plazo, ya que seguirá en dirección oeste hasta el lunes por la tarde.

Ese lento movimiento ya ha causado problemas. Las lluvias torrenciales han anegado Haití y la República Dominicana en los últimos días, causando inundaciones y deslizamientos de tierra. Se han reportado al menos tres muertes en Haití debido a la tormenta, dos de ellas a causa de un deslizamiento de tierra, según informó la Agencia de Protección Civil de Haití en un comunicado. En la República Dominicana, al menos una persona ha fallecido y más de 1000 personas han sido evacuadas o desplazadas, informaron las autoridades el viernes.

Melissa duplicó su fuerza durante el fin de semana al experimentar una intensificación extremadamente rápida en aguas excepcionalmente cálidas en el Caribe.

Este fortalecimiento explosivo ocurre con mayor frecuencia a medida que el mundo se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles. Tres de los cuatro huracanes del Atlántico de esta temporada experimentaron una intensificación extremadamente rápida: Erin, Gabrielle y Humberto.

Las amenazas extremas del huracán Melissa

Jamaica, Haití y el sur de República Dominicana enfrentarán lo peor de la tormenta hasta el martes. Los siguientes lugares con fuertes vientos, marejadas ciclónicas e inundaciones serán el este de Cuba, el sur de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Se esperan precipitaciones totales de hasta 76 cm provenientes de Melissa en partes del sur de La Española y Jamaica hasta el miércoles, con máximas locales de 101 cm. El este de Cuba podría recibir hasta 50 cm.

Jamaica no solo soportará las lluvias torrenciales de Melissa, sino que también tendrá que lidiar con días de vientos feroces. Los vientos más extremos probablemente se presentarán cuando Melissa pase por Jamaica entre la noche del lunes y el martes. La caída de árboles, los cortes de electricidad y los daños estructurales podrían ser generalizados.

Los vientos en los lados barloventos de colinas y montañas podrían ser un 30% más altos que los que experimentan las elevaciones más bajas, advirtió el centro de huracanes.

Las autoridades del país ya se preparan para lo peor. Todos los hospitales públicos han estado en “modo de emergencia” desde el jueves por la noche, suspendiendo los procedimientos ambulatorios y electivos para asegurar la disponibilidad de más camas, según Christopher Tufton, Ministro de Salud y Bienestar de Jamaica.

Se han “activado” refugios de emergencia en todo el país para personas que viven en áreas vulnerables, dijo el domingo el ministro de Gobierno Local, Desmond McKenzie, en una conferencia de prensa.

Los aeropuertos de Jamaica están cerrando. El Aeropuerto Internacional Norman Manley cerró tras su último vuelo programado a las 8 p. m. hora local (9 p. m. ET) del sábado por la noche, según Daryl Vaz, ministro de Transporte.

El Aeropuerto Internacional Sangster también cerró el domingo, dijo Vaz.

“No hay ningún lugar que escape a la furia de este huracán”, declaró el sábado Thompson, del Servicio Meteorológico de Jamaica. “Se quedará ahí, derramando agua mientras apenas se mueve, y eso es un desafío importante… siempre y cuando se cumpla lo previsto”.

La altura máxima de la marejada ciclónica podría alcanzar de 2,7 a 4 metros sobre el nivel del suelo, cerca y al este del punto donde el centro de Melissa toque tierra. La marejada ciclónica también estará acompañada de olas grandes y destructivas.

“Ahora es el momento de asegurar su hogar, revisar el techo, las ventanas y los alrededores. Use sacos de arena o madera contrachapada donde sea necesario y retire las ramas que sobresalgan de forma segura”, escribió Holness, el primer ministro, en X.

“Si vive en una zona propensa a inundaciones, tome medidas de protección y tenga listo un plan de evacuación”.

Los jamaicanos que hablaron con Reuters el sábado reconocieron el peligro de un huracán de movimiento lento, contrastando el lento ritmo de Melissa con el del huracán Beryl.

“El movimiento lento sigue causando mucho daño, ¿verdad?”, dijo el pescador Clive Davis en Kingston. “A diferencia del berilo, este se mueve con velocidad y nunca se queda mucho tiempo. Simplemente se extiende. Pero ahora, quiere quedarse, visitar Jamaica tres días, ¿por qué?”.

“Va a ralentizar el negocio, pero es la naturaleza”, añadió Davis. “No podemos luchar contra la naturaleza, ¿verdad?”.

El sábado, los trabajadores de Kingston dragaron la mayor cantidad posible de basura y sedimentos del fondo de Sandy Gully, una vía fluvial de aproximadamente 20 km de longitud que serpentea por el flanco oeste de la ciudad. Cuando Melissa trae consigo la lluvia acumulada durante meses a su paso por Jamaica, el canal hinchado y lleno de escombros podría derribar puentes y partir Kingston en dos.

No se prevé que Estados Unidos continental se vea amenazado directamente por Melissa. Aun así, podrían extenderse fuertes olas y corrientes de resaca por la costa este de EE. UU. la próxima semana.

El huracán Beryl, en julio de 2024, fue la última tormenta que impactó fuertemente a Jamaica. No tocó tierra, pero aun así azotó la isla con lluvias torrenciales y fuertes vientos al pasar hacia el sur como huracán de categoría 4.

Las meteorólogas de CNN Briana Waxman, Mary Gilbert y Linda Lam, junto con los periodistas Billy Stockwell y Max Saltman contribuyeron a este informe.