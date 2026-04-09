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Con información de CNN

Melania Trump niega vínculo con Epstein y pide al Congreso audiencias para víctimas

Por Donald Judd de CNN

09.04.2026 / 16:09

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La primera dama calificó de "mentiras" los rumores que la vinculan al delincuente sexual, afirmó que solo coincidió con él en eventos sociales y exhortó a dar espacio a las afectadas para testificar bajo juramento.

(CNN) – La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se refirió este jueves en la Casa Blanca a los señalamientos que la vinculan con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, a quien calificó como “despreciable”.

En declaraciones a la prensa, Melania Trump sostuvo que “nunca fui amiga de Epstein” y explicó que las coincidencias en eventos sociales eran habituales en los círculos de Nueva York y Palm Beach. “Nunca tuve una relación con Epstein o su cómplice, Ghislaine Maxwell” , enfatizó.

Llamado al Congreso para audiencias públicas

La primera dama instó al Congreso a proporcionar un foro para que las víctimas de Epstein testifiquen en el Capitolio. “Hago un llamado al Congreso para que proporcione a las mujeres que han sido victimizadas por Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las sobrevivientes” , declaró.

Melania Trump propuso que estas mujeres puedan testificar bajo juramento y que sus relatos queden registrados de forma permanente. “Cada mujer debería tener su día para contar su historia en público, si así lo desea”, agregó. Sus dichos buscan distanciarse del escándalo mientras promueve un espacio de visibilización para las afectadas.

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