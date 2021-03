(CNN) – Los tabloides británicos critican a Meghan, la duquesa de Sussex y a su esposo, el príncipe Harry, después de su explosiva entrevista con Oprah Winfrey.

Meghan reveló durante la conversación que la vida dentro de la familia real era tan aislada, solitaria y carente de apoyo que había experimentado pensamientos suicidas. También dijo que las personas dentro de la institución habían expresado su preocupación por el color de la piel de su hijo Archie.

Incluso antes de la entrevista, la primera de Meghan desde que ella y su esposo anunciaron planes para retirarse de los roles principales en la familia real británica, los medios de comunicación del Reino Unido habían estado criticando el evento. La relación entre la pareja y la prensa del país, y en particular los tabloides, ha sido tumultuosa durante mucho tiempo .

El Daily Mail publicó una extensa cobertura de la entrevista y trató de encajar todas las bombas en un solo titular: “Meghan afirma que tenía tendencias suicidas cuando tenía 5 meses de embarazo, Kate la hizo llorar y la realeza se negó a hacer príncipe a Archie porque les preocupaba lo oscuro de su piel, mientras Harry revela que su nuevo bebé será una niña”. El sitio web estuvo dominado por la cobertura, incluidos al menos 13 artículos sobre la entrevista que incluían fotos.

El sitio web del tabloide también incluía una pancarta prominente que decía: “Quería matarme” y presenta un clip, que se reproducía en bucle de la entrevista, que mostraba a Meghan diciendo, con subtítulos, “simplemente ya no quería estar viva”.

Meghan claims she was suicidal when she was five months pregnant in bombshell Oprah interview https://t.co/EZ1mB1gBdl pic.twitter.com/0JrDIaTY0q

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 8, 2021