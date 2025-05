“Me decepcionó”: Elon Musk apunta contra Trump por proyecto de gastos anunciado por el gobierno de Estados Unidos

El “gran y hermoso proyecto de ley” (big, beautiful bill, en inglés) de Trump incluye billones de dólares en recortes de impuestos y un gran impulso al gasto militar y de seguridad nacional de Estados Unidos, financiado en gran medida por reformas a los programas federales de salud y nutrición y recortes a los programas energéticos.

(CNN En Español – CNN Chile) — Elon Musk expresó su preocupación por el amplio paquete de recortes de impuestos y gastos del presidente de EE.UU. Donald Trump, afirmando en un video publicado el martes que cree que aumentará el déficit presupuestario de Estados Unidos y socavará los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, dijo el multimillonario tecnológico y donante de Trump a “CBS Sunday Morning”. “Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas”.

El “gran y hermoso proyecto de ley” (big, beautiful bill, en inglés) de Trump incluye billones de dólares en recortes de impuestos y un gran impulso al gasto militar y de seguridad nacional de Estados Unidos, financiado en gran medida por reformas a los programas federales de salud y nutrición y recortes a los programas energéticos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, estima que el proyecto de ley agregará otros US$ 3,8 billones al déficit. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto por un estrecho margen y ahora se dirige al Senado, donde probablemente enfrentará numerosos cambios.

Los comentarios de Musk se dieron en medio de una gira de prensa previa al vuelo de prueba de SpaceX el martes por la noche. Musk se aleja de su trabajo a tiempo completo en el gobierno para enfocarse en sus empresas, incluyendo SpaceX y Tesla, que han tenido dificultades en parte debido a su alianza con la administración de Trump.

Señaló esta decisión en una entrevista con Ars Technica el martes, horas antes del vuelo de prueba de la nave espacial Starship de SpaceX.

“Creo que probablemente dediqué demasiado tiempo a la política; es menos de lo que la gente cree, porque los medios de comunicación suelen sobrerrepresentar cualquier tema político, debido a que los temas políticos tienen mucha repercusión en los medios”, comentó cuando se le preguntó si sentía que su enfoque en la política durante el último año había “perjudicado” a SpaceX.

“No es que haya dejado las empresas. Simplemente fue una asignación de tiempo relativamente alta en el gobierno, y la he reducido significativamente en las últimas semanas”, afirmó.

Musk también señaló la semana pasada que gastará “mucho menos” dinero en política en el futuro, pero aún se desconoce si estas declaraciones suponen un cambio en su promesa de destinar US$ 100 millones a grupos políticos controlados por el presidente.

Musk gastó anteriormente más de US$ 290 millones para ayudar a que Trump y otros candidatos republicanos al Congreso fueran elegidos en noviembre. Grupos vinculados a Musk también desembolsaron más de US$ 20 millones en una contienda por la Corte Suprema de Wisconsin a principios de este año, que su candidato preferente finalmente perdió.

Musk también continuó defendiendo el trabajo que DOGE ha realizado en Washington, declarando al Washington Post el martes que el equipo se ha convertido en un “chivo expiatorio”.

“DOGE se convirtió en el chivo expiatorio de todo”, dijo. “Así que, algo malo podría pasar en cualquier lugar, y nos culparían por ello incluso si no tuviéramos nada que ver”.

CNN informó anteriormente que DOGE está dispuesto a continuar su trabajo incluso con la salida de Musk, con personal que permanecerá en sus puestos, integrado en las agencias federales, durante meses o incluso años.