Más de 160 mil empadronados: El voto chileno en el extranjero inaugura la jornada decisiva de la segunda vuelta presidencial

Por CNN Chile

13.12.2025 / 16:55

Más de 160 mil ciudadanos habilitados en 64 países comenzaron a sufragar, marcando el inicio formal de una elección que definirá al sucesor de Gabriel Boric en La Moneda.

Con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda, comenzó este domingo 14 de diciembre el proceso de votación en el extranjero para la segunda vuelta presidencial chilena entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En total, 160.935 chilenos residentes en el exterior están habilitados para votar de manera voluntaria en 426 mesas distribuidas en 118 locales, lo que representa un aumento cercano al 20% en el padrón respecto a 2023.

Una logística global desplegada en cinco continentes

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, detalló que el operativo cuenta con más de 400 funcionarios consulares desplegados, junto a personal del Servel, el Tricel y la PDI. Según reportó Radio ADNArgentina es el país con la mayor red de votación, con 15 locales habilitados desde Salta hasta Ushuaia.

Mientras en Chile el sufragio es obligatorio, Carabineros informó que más de 11 mil personas ya solicitaron una excusa virtual por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación, único motivo permitido por la ley para justificar la inasistencia.

