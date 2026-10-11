Más de 100 migrantes mueren tras naufragio frente a Yibuti: 116 siguen desaparecidos

Al menos 109 migrantes murieron y más de 116 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de Yibuti, en África oriental.
Según antecedentes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el barco transportaba a unas 305 personas desde Yibuti hacia Yemen cuando volcó cerca de Guhere, al norte de la ciudad portuaria de Obock.
Entre las víctimas fatales se contabilizan 52 hombres, 42 mujeres, nueve niñas y seis niños. Más de 80 personas lograron sobrevivir y, de acuerdo con la OIM, todas son de nacionalidad etíope.
Equipos de la organización y autoridades locales trabajan en la zona para entregar asistencia de emergencia y continuar la búsqueda de los desaparecidos.
“Esta tragedia nos recuerda brutalmente los peligros a los que están expuestos los migrantes a lo largo de esta ruta migratoria”, señaló Alexandre Coissac, jefe de misión de la OIM en Yibuti.
Cada año, decenas de miles de migrantes procedentes del Cuerno de África atraviesan Yibuti y el estrecho de Bab el Mandeb con dirección a Yemen, desde donde buscan continuar su viaje hacia países del Golfo.
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