Más de cuatro mil hectáreas arrasadas por los incendios en la Patagonia argentina

Por CNN Chile

09.01.2026 / 18:04

Las autoridades denuncian que al menos dos focos fueron intencionales y trabajan con brigadistas, bomberos y medios aéreos para contener las llamas que arrasan bosques, pastizales y zonas habitadas, incluidos sectores de parques nacionales.

(EFE) – Los incendios forestales en la Patagonia argentina continuaron expandiéndose este miércoles en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4.000 hectáreas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Los reportes oficiales registran al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior, en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó este miércoles -en una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, IgnacioTorres, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli- que son más de 2.000 las hectáreas que fueron afectadas en la zona.

En tanto, el gobernador provincial explicó que el operativo para controlar el incendio cuenta con más de 300 personas entre combatientes y equipos de apoyo, además de medios aéreos, y denunció que al menos dos de los focos fueron intencionales.

En el Parque Nacional Los Alerces más de 50 personas trabajan en las tareas de combate.

El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, es otro de los focos activos y registra hasta el momento más de 340 hectáreas afectadas, sobre todo pastizales, arbustos y matorrales.

El foco activo en Bariloche se desencadenó este martes y por el momento no ha generado daños significativos.

El Ministerio de Seguridad Nacional expresó este miércoles que la Agencia Federal de Emergencias trabaja en distintos puntos de la Patagonia con aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas y bomberos para intentar contener los incendios y advirtió que en una de las zonas afectadas se identificó la presencia de acelerantes, “lo que confirma la intencionalidad del hecho”.

