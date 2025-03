Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, es declarada culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo

Después de haber intentado sin éxito convertirse en presidenta en tres ocasiones, la sentencia podría amenazar sus aspiraciones electorales de cara a 2027, año en el que las encuestas la sitúan como la principal candidata para reemplazar a Emmanuel Macron.

(CNN – CNN Chile) – Un tribunal de París ha declarado culpable de malversación a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, en una decisión que podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

El fallo fue emitido poco antes de las 11 a.m. hora local (5 a.m. ET) de este lunes. Sin embargo, la sentencia aún no ha sido anunciada y se espera que se conozca en la próxima hora.

Antes del veredicto, la Fiscalía de París había solicitado una pena de cinco años de prisión, de los cuales dos serían suspendidos, además de una multa de 300.000 euros (325.000 dólares) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años.

Le Pen, su partido Reagrupamiento Nacional (RN) y más de 20 de sus miembros fueron acusados de utilizar fondos del Parlamento Europeo para pagar a empleados que, en realidad, trabajaban para RN en Francia.

Tras su juicio en noviembre, el actual ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, publicó en X que sería “profundamente impactante” que Le Pen fuera inhabilitada para las elecciones.

Después de haber intentado sin éxito convertirse en presidenta en tres ocasiones, la sentencia podría amenazar sus aspiraciones electorales de cara a 2027, año en el que las encuestas la sitúan como la principal candidata para reemplazar a Emmanuel Macron, quien no podrá postularse para un tercer mandato consecutivo.