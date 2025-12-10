María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz: su hija recibirá el premio en Oslo

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
A través de un comunicado, el instituto detalló que Machado “hizo todo lo posible por acudir a la ceremonia, realizando un viaje en condiciones de extremo riesgo”. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no alcanzó a arribar a Noruega.
El Instituto Nobel Noruego confirmó este miércoles que María Corina Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, no logró llegar a Oslo para participar en la ceremonia oficial.
La entidad informó que la situación de seguridad que enfrenta la dirigente impidió su desplazamiento a la capital noruega.
“Aunque no podrá asistir a los eventos de hoy, nos complace confirmar que se encuentra a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señaló la institución.
La opositora tenía previsto participar en diversas actividades vinculadas al galardón, donde coincidirían también los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.
Pese a su ausencia, la ceremonia continuará según lo programado.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la dirigente venezolana, será la encargada de recibir el reconocimiento y pronunciar el discurso oficial en representación de su madre, informó Kristian Berg Harpviken, director del instituto y secretario permanente del comité seleccionador.
Machado fue distinguida el 10 de octubre por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia.
En la lectura del fallo, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, destacó que el premio recaía en “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.
