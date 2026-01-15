María Corina Machado dice que “presentó” a Donald Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, comentó que “presentó” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su medalla del Premio Nobel de la Paz durante la reunión en la Casa Blanca.

En el marco de la reunión entre la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Machado dijo que le presentó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz.

“Le presenté al presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado, antes de contar una anécdota de Simón Bolívar.

“Le conté esto”, añadió Machado. “Hace 200 años, el general (Marqués de) Lafayette le dio a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington. Bolívar desde entonces guardó la medalla por el resto de su vida”, declaró la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“200 años en la historia, el pueblo de Bolívar le está dando al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, cerró Machado.

Trump ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su deseo de recibir el premio, y Machado se lo dedicó cuando lo ganó el año pasado. Sin embargo, el Comité Nobel ha declarado que el Premio de la Paz no es transferible.

Con información de Max Saltman.