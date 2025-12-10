Mundo nobel de la paz

“Tantas personas arriesgaron su vida”: Machado detalla el complejo viaje que impidió su llegada al Nobel de la Paz

Por CNN Chile

10.12.2025 / 09:29

{alt}

La líder opositora venezolana aclaró las razones que le impidieron llegar a tiempo a la ceremonia del Nobel de la Paz, revelando que su viaje estuvo marcado por riesgos y complejidades logísticas. Aunque no alcanzará a estar presente en el acto oficial, confirmó que ya está rumbo a Oslo y agradeció el respaldo de quienes facilitaron su desplazamiento.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se refirió públicamente a las razones que le impidieron llegar a tiempo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que le fue otorgado por su defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

Aunque el Instituto Nobel Noruego ya había confirmado su ausencia, fue la propia dirigente quien detalló las dificultades del viaje y el riesgo que enfrentó para intentar llegar a Oslo.

En un mensaje transmitido antes de abordar un vuelo, Machado afirmó que su travesía estuvo marcada por situaciones de alta complejidad y peligro.

“En lo personal, hubo muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy profundamente agradecida con ellos”, expresó. Añadió que el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel representa “una medida de lo que este premio significa para el pueblo venezolano”.

Lee también: María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz: su hija recibirá el premio en Oslo

La dirigente subrayó que, aunque no consiguió arribar para el inicio de la ceremonia, sí está viajando hacia Noruega. “Estoy muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino ahora”, sostuvo.

Machado destacó además que cientos de venezolanos llegaron previamente a la capital noruega para acompañar la entrega del galardón, junto a parte de su familia y equipo político.

“Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años”, señaló.

Mientras Machado continúa su viaje hacia Europa, será su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien reciba oficialmente el premio en su nombre, tal como confirmó el Instituto Nobel Noruego.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

Mundo Hija de Machado tras recibir Nobel de la Paz por su madre: “Ella quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito”
IPSA supera los 10.200 puntos en medio de expectación por recorte de tasas de la Fed y balotaje presidencial
Chile alcanza casi 2 millones de microemprendedores: Más de la mitad trabaja en la informalidad, Según el INE
Brigitte Macron causa polémica al llamar "malditas idiotas" a feministas que interrumpieron show de humorista acusado de violación
"¿Son errores o fakes?": Vodanovic cuestiona seguidilla de datos erróneos de Kast tras alusión a 1,2 millones de muertos
Diputados UDI exigen a Jeannette Jara disculparse con María Corina Machado por dichos en debate