“Tantas personas arriesgaron su vida”: Machado detalla el complejo viaje que impidió su llegada al Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana aclaró las razones que le impidieron llegar a tiempo a la ceremonia del Nobel de la Paz, revelando que su viaje estuvo marcado por riesgos y complejidades logísticas. Aunque no alcanzará a estar presente en el acto oficial, confirmó que ya está rumbo a Oslo y agradeció el respaldo de quienes facilitaron su desplazamiento.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se refirió públicamente a las razones que le impidieron llegar a tiempo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que le fue otorgado por su defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

Aunque el Instituto Nobel Noruego ya había confirmado su ausencia, fue la propia dirigente quien detalló las dificultades del viaje y el riesgo que enfrentó para intentar llegar a Oslo.

En un mensaje transmitido antes de abordar un vuelo, Machado afirmó que su travesía estuvo marcada por situaciones de alta complejidad y peligro.

“En lo personal, hubo muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy profundamente agradecida con ellos”, expresó. Añadió que el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel representa “una medida de lo que este premio significa para el pueblo venezolano”.

La dirigente subrayó que, aunque no consiguió arribar para el inicio de la ceremonia, sí está viajando hacia Noruega. “Estoy muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino ahora”, sostuvo.

Machado destacó además que cientos de venezolanos llegaron previamente a la capital noruega para acompañar la entrega del galardón, junto a parte de su familia y equipo político.

“Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años”, señaló.

Mientras Machado continúa su viaje hacia Europa, será su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien reciba oficialmente el premio en su nombre, tal como confirmó el Instituto Nobel Noruego.