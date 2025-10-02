Policía confirmó detención de dos sospechosos tras ataque a sinagoga en Manchester

La policía declaró el ataque como un "incidente terrorista".

(CNN) – La policía informó que dos personas fueron arrestadas en relación con el ataque a la sinagoga de Manchester. No se ofrecieron más detalles.

En los últimos minutos, se ha escuchado a la policía antiterrorista del Reino Unido sobre el ataque en Manchester.

El ataque ha sido declarado un “incidente terrorista”, anunció el jefe de la policía antiterrorista, el comisionado adjunto Laurence Taylor.

La policía dice que conoce la identidad del sospechoso del ataque a la sinagoga en Manchester.

“Creemos que conocemos su identidad, pero por razones de seguridad en la escena, no podemos confirmar [su nombre] en esta etapa”, dijo el comisionado adjunto Laurence Taylor.

Y el jefe de policía del Gran Manchester, el agente Sir Stephen Watson, dijo que el atacante de la sinagoga de Manchester llevaba un chaleco “que tenía la apariencia de un dispositivo explosivo” y que el sospechoso fue asesinado a tiros dentro de los 10 minutos de que la policía recibiera una llamada de emergencia.

Watson reconoció el impacto del incidente en la gente de Manchester y de todo el Reino Unido.