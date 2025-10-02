Al menos cuatro personas quedaron heridas tras apuñalamiento y atropello en una sinagoga de Manchester

El hecho ocurrió en Yom Kippur, el día más sagrado del año en el judaísmo. Se cree que el presunto agresor está fallecido, según el alcalde de Manchester, Andy Burnham. La policía no ha confirmado el fallecimiento.

(CNN) – Al menos cuatro personas resultaron heridas después de un ataque con un auto y un arma blanca frente a una sinagoga en Manchester, en el norte de Inglaterra.

El hecho ocurrió en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

La policía informó que acudieron a un incidente en Crumpsall, al norte de la ciudad, donde un auto atropelló a varios ciudadanos y un hombre fue apuñalado.

El sospechoso fue baleado por agentes de armas.

Se cree que el presunto agresor está fallecido, según el alcalde de Manchester, Andy Burnham. La policía no ha confirmado el fallecimiento.

“La policía fue llamada a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9.31 a. m. por un miembro del público, que declaró haber presenciado un automóvil que se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado”, dijo la policía en un comunicado.

Yom Kipur es una época en la que las sinagogas suelen estar muy concurridas. Los líderes religiosos celebran servicios religiosos durante todo el día para que los judíos practicantes recen en introspección, ya sea pidiendo perdón o expresando arrepentimiento por los pecados cometidos durante el año anterior.

El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó que estaba “horrorizado” por el ataque del jueves y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, escribió en una publicación en X, añadiendo: “Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados”.

Starmer volará de regreso al Reino Unido temprano desde una reunión de seguridad de líderes europeos en la capital danesa, Copenhague, para presidir una reunión dirigida por el comité Cobra del gobierno del Reino Unido, un grupo interdepartamental convocado en situaciones de emergencia nacional, según la agencia de noticias PA Media.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, instó al público a evitar la zona después del “grave incidente”.

“Obviamente, lo que todos queremos reconocer es cómo se siente la gente de nuestra comunidad judía en este momento”, dijo a BBC Radio Manchester.

“Sólo puedo imaginar cómo se sentirá la gente cuando escuche esta noticia, el miedo que traerá”, añadió Burnham.