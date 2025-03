Malala Yousafzai volvió a su ciudad natal en Pakistán a 13 años de que los talibanes le dispararan en la cabeza

(CNN) — Malala Yousafzai volvió a su ciudad natal en Pakistán 13 años después de que los talibanes le dispararan en la cabeza.

La ganadora del premio Nobel de la Paz, de 27 años, compartió en redes sociales una foto de sí misma en el impresionante paisaje del norte de Pakistán, y dijo que era la primera vez que volvía allí desde que fue brutalmente atacada con tan solo 15 años.

En la descripción del post escribió: “De niña, pasaba todas las vacaciones en Shangla, Pakistán, jugando junto al río y compartiendo comidas con mi extensa familia. Fue una gran alegría para mí volver allí hoy -después de 13 largos años- para estar rodeada por las montañas, sumergir mis manos en el frío río y reír con mis queridos primos. Este lugar es muy querido para mi corazón y espero volver una y otra vez”.

As a child, I spent every holiday in Shangla, Pakistan, playing by the river and sharing meals with my extended family. It was such a joy for me to return there today — after 13 long years — to be surrounded by the mountains, dip my hands in the cold river and laugh with my… pic.twitter.com/1oTk93rX9M

— Malala Yousafzai (@Malala) March 5, 2025