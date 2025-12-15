Macron felicita a Kast tras su victoria: También agradeció al presidente Boric por “el trabajo fructífero realizado juntos”

El presidente galo también expresó su deseo de que Francia y Chile "continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales".

(EFE) – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este lunes a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales y expresó su deseo de que los dos países sigan trabajando juntos en los desafíos globales.

“Felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como presidente de la República de Chile”, escribió en español Macron en sus redes sociales.

El jefe de Estado expresó su deseo de que Francia y Chile “continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar las relaciones”.

El presidente francés agradeció también al presidente saliente, Gabriel Boric, por el “trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile”.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric.