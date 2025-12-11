Machado hace su primera aparición pública tras ganar el Nobel de la Paz y asegura que Venezuela pronto será un “país democrático y libre”

Machado, de 58 años, se perdió la ceremonia de aceptación del Premio Nobel de la Paz del miércoles por solo unas horas, llegando a Oslo en mitad de la noche después de que su hija aceptara el premio en su nombre.

(CNN – CNN Chile) La líder de la oposición venezolana y premio Nobel María Corina Machado dijo el jueves que Venezuela pronto será un “país brillante, democrático y libre”.

“Anhelo ese día, y los recibiremos a todos en un país brillante, democrático y libre, y será pronto”, dijo Machado en una conferencia de prensa en Oslo, hablando junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“No puede haber democracia sin libertad”, afirmó.

“Creo que no hay otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad y la familia y… la posibilidad de estar realmente en tu patria, de moverte libremente en tu patria, porque hemos perdido eso”.

Machado, de 58 años, se perdió la ceremonia de aceptación del Premio Nobel de la Paz del miércoles por solo unas horas, llegando a Oslo en mitad de la noche después de que su hija aceptara el premio en su nombre.

Machado elude pregunta sobre si apoyaría intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Cuando se le preguntó sobre si apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, María Corina Machado se limitó a decir que pide a la comunidad internacional ayudar a frenar la violencia, la represión y las fuentes de financiamiento que sostienen al régimen del presidente Nicolás Maduro.

“Algunos hablan de una invasión a Venezuela, de la amenaza de una invasión, y yo respondo: Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos. Tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas que operan libremente en consonancia con el régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana y a los cárteles de la droga”, respondió la líder opositora.

“Esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas, y lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y financiado, fuertemente financiado”, dijo Machado, afirmando que el régimen obtiene financiamiento a través del mercado petrolero, el tráfico de armas y el tráfico de personas.

“Por eso, pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal son muy activos y han convertido a Venezuela en el refugio seguro para sus operaciones”, agregó.

En su respuesta, Maduro no nombró a Estados Unidos ni expresó directamente su apoyo a las recientes acciones de la administración Trump en Venezuela.