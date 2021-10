(CNN) – Luxemburgo se convertirá en la primera nación europea en legalizar el cultivo y el consumo de cannabis, anunció el gobierno en un comunicado el viernes.

Según la nueva legislación, los adultos mayores de 18 años en Luxemburgo podrán consumir cannabis y cultivar hasta cuatro plantas por hogar, lo que lo convertiría en el primer país de Europa en legalizar por completo la producción y el consumo de la droga.

La despenalización también reducirá drásticamente las multas actuales por posesión de la droga a entre US$ 29 y US$ 581 por posesión de tres gramos o menos, por debajo de las multas actuales de US$ 291 a US$ 2,910. Sin embargo, consumir cannabis en público seguirá siendo ilegal.

El comercio de semillas también estaría permitido en virtud de la nueva legislación, sin límite en la cantidad o los niveles de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis.

El cambio de política es un intento del gobierno de tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las drogas y el comercio de drogas en el mercado negro. Los ministros ahora podrán regular el mercado de cannabis actualmente ilegal.

La nueva legislación cuenta con el respaldo de la coalición gubernamental, pero aún se requiere una votación en el Parlamento para confirmar las nuevas propuestas.

Pone a Luxemburgo, un pequeño país sin salida al mar con una población de poco más de 600.000 personas, a la vanguardia de un creciente movimiento en todo el continente para relajar la legislación sobre el cannabis.

Italia probablemente decidirá si despenaliza o no el cannabis en un referéndum el próximo año, después de que los grupos de campaña lograron reunir las 500.000 firmas necesarias para forzar una votación.

El consumo de cannabis no está tipificado como delito en la legislación italiana y se permite la marihuana con fines médicos. Sin embargo, la compra, venta y cultivo masivo de la hierba es ilegal y los comerciantes podrían enfrentar hasta 10 años de prisión si son declarados culpables.

Si el público vota para despenalizar el cannabis, la compra, venta y cultivo de la droga se volverán legales.