Lula da Silva sobre la condena a Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU: “Nuestra democracia no se regatea”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, se refirió a la condena de Jair Bolsonaro en un contexto marcado por las presiones de su homólogo Donald Trump. “Nuestra democracia, nuestra soberanía no se regatea”, remarcó.

(CNN) – Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, inició este martes con los discursos de alto nivel en la Asamblea General de la ONU, y se refirió a la condena del expresidente Jair Bolsonaro hace unas semanas por tentativa de golpe de Estado, en una clara alusión a las presiones al respecto de parte del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Un otrora jefe de Estado (Bolsonaro) fue sentenciado por haber atacado el Estado derecho democrático. Fue investigado, inculpado, enjuiciado y se le exigieron cuentas por sus actos, y eso en un proceso muy meticuloso. Cuenta con el derecho a defenderse, algo garantizado. Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes los apoyan: nuestra democracia, nuestra soberanía no se regatea”, dijo Lula da Silva.

Algunos antecedentes: el discurso de Lula ante la Asamblea General de la ONU se da en un contexto de creciente tensión diplomática con EE.UU., marcado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien adoptó una postura abiertamente crítica frente al juicio de Bolsonaro, al calificarlo como una “cacería de brujas”, y llegó incluso a imponer un arancel del 50 % a Brasil como medida de presión para que se pusiera fin al proceso judicial.

“Nada justifica el genocidio en Gaza”, dice Lula da Silva sobre la guerra de Israel en el enclave palestino

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los atentados terroristas de Hamas que llevó a cabo en Israel “son indefendibles desde cualquier óptica”, pero condenó la guerra de Israel en Gaza, que calificó como “genocidio”.

“Nada, absolutamente nada justifica el actual genocidio en Gaza”, recalcó Lula da Silva.

“En Gaza, bajo toneladas de escombros se encuentran sepultadas decenas de miles de mujeres y niños inocentes (…) Esta masacre no hubiese ocurrido sin la complicidad de quienes pudieron haberla prevenido”, agregó.

El mandatario brasileño aseguró que el hambre se está utilizando como “arma de guerra”, mientras que el “desplazamiento forzado de la población se da de manera impune”.

Lula da Silva expresó su admiración a los judíos que, “desde y fuera de Israel”, se han posicionado en contra de la guerra en Gaza.

En el ataque terrorista de Hamas en Israel del 7 de octubre de 2023, murieron unas 1.200 personas y otras aproximadamente 250 fueron tomadas como rehenes.

La posterior guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 65.000 palestinos, según el ministerio de salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles. Un número creciente de académicos y organismos internacionales afirman que la guerra de Israel constituye un genocidio, una acusación que el Gobierno israelí ha negado vehementemente.