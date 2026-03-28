Lula da Silva reafirma el apoyo de Brasil a candidatura de Bachelet a la ONU tras retiro de respaldo de Chile

El presidente brasileño aseguró que su país, junto con México, seguirá respaldando a la exmandataria chilena para la secretaría general de Naciones Unidas. La señal llega días después de que el gobierno de José Antonio Kast retirara el patrocinio oficial de Chile.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este jueves el respaldo de su país a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la ONU, en una señal política que vuelve a tensionar el escenario abierto tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo oficial de Chile.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lula sostuvo que Brasil, junto con México, mantendrá su apoyo a la exmandataria chilena.

En esa publicación, destacó la trayectoria de Bachelet y remarcó que cuenta con la experiencia necesaria para asumir el principal cargo del organismo multilateral. Según el mandatario brasileño, su recorrido como dos veces presidenta de Chile, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres la convierten en una carta sólida para la elección.

Lula también planteó que Bachelet tiene las credenciales para transformarse en la primera mujer latinoamericana en dirigir la ONU, en un momento en que la organización enfrenta presiones por guerras, crisis diplomáticas y cuestionamientos al multilateralismo. Esa línea coincide con el respaldo que Brasil ya había expresado cuando la candidatura fue oficializada en febrero junto a Chile y México.

“Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU. Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional“.

O Brasil continuará a apoiar, em conjunto com o México, a candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Bachelet é altamente qualificada, com o melhor currículo para a função, tendo sido duas vezes presidenta de seu país, Alta Comissária da ONU para os… — Lula (@LulaOficial) March 28, 2026

Un respaldo tras el apoyo retirado del gobierno chileno

La declaración del presidente brasileño llega pocos días después de que Chile informara que dejaba de patrocinar la postulación de Bachelet. La Cancillería argumentó que la dispersión de candidaturas latinoamericanas y diferencias con actores clave del proceso hacían inviable el éxito de esa campaña. Pese a ello, el gobierno chileno señaló que no apoyará a otro nombre si la expresidenta decide seguir adelante.

Bachelet, por su parte, ya había anticipado que mantendría su disposición a competir, precisamente apoyada por México y Brasil. De hecho, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también reafirmó esta semana el respaldo de su administración, reforzando la idea de que la exjefa de Estado chilena continuará en carrera aun sin el patrocinio del actual gobierno chileno.