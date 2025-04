Los impactantes videos de la erupción del volcán Kanlaon en Filipinas: Columna de cenizas alcanzó los 4 kilómetros

Durante esta noche, se produjo la erupción del volcán Kanlaon, en Filipinas, lo que dejó impactantes imágenes que fueron registradas durante el evento volcánico.

Uno de los registros fue compartido por el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología (Phivolcs, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X.

An explosive eruption is currently occurring at the summit vent of Kanlaon Volcano that began at 5:51 AM today, 8 April 2025. The eruption is producing a voluminous bent plume approximately 4,000 meters tall that is drifting southwest. Pyroclastic density currents or PDCs… pic.twitter.com/eFXChTMuIE

