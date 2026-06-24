Los efectos de la implacable ola de calor en Europa: Aumento de ahogamientos, altas temperaturas nocturnas y cierre temporal de una central nuclear en Francia

(CNN) — La implacable ola de calor que ha batido cientos de récords de junio —e incluso récords históricos— en toda Europa occidental en los últimos días, está golpeando el continente con fuerza.

Las condiciones extremas se deben a una “cúpula de calor”, un sistema meteorológico de alta presión que puede atrapar el calor durante días, incluso semanas. El calor se ha intensificado por el cambio climático, provocado por la quema de combustibles fósiles por parte de los seres humanos.

Francia, epicentro de estas condiciones extremas, registró el martes su día más caluroso desde que se tienen registros.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) ha emitido alertas rojas por calor extremo —una medida excepcionalmente inusual— para este miércoles y el jueves. Se prevé que las temperaturas se disparen hasta alcanzar al menos 39° C (102,2 °F), cifra que pulverizaría el récord de calor para un mes de junio en el país, establecido anteriormente en 35,6 °C (96,08 °F).

El calor está acompañado de una humedad considerable y escasas horas de alivio durante la noche. Esto ha llevado a la Met Office a emitir las alertas por calor extremo en el centro y sur de Inglaterra, así como en Gales.

Hoy también se batirán récords de calor desde España hasta Alemania.

La razón es la alta humedad, que hace que el calor sea mucho más difícil de soportar.

La doctora Heather Massey, del Laboratorio de Ambientes Extremos de la Universidad de Portsmouth, explicó al Centro de Medios Científicos (SMC) que, si bien el cuerpo humano tiene maneras de hacer frente al calor, esta se vuelve menos efectiva cuando aumenta la humedad.

“Unos niveles de humedad más elevados en el aire reducen la eficacia de la transpiración, que es la que enfriaría el cuerpo”, dijo.

Hugh Montgomery, profesor de medicina intensiva en el University College de Londres, dijo el martes en una rueda de prensa del SMC que el sudor se evapora muy rápidamente en el aire seco, enfriando así la piel.

“Si te encuentras en un ambiente muy húmedo, digamos con un 100 % de humedad o cerca de ese nivel, es imposible que el agua se evapore. Por lo tanto, no puede haber ningún efecto refrescante, y el sudor simplemente goteará, y el sudor que gotea no tiene ningún beneficio refrescante”, afirmó.

Para ilustrar el problema, Montgomery dijo que temperaturas de 36 grados Celsius (97 °F) pueden volverse peligrosas con un 65 % de humedad, mientras que a 42 grados Celsius (107,6 °F) un 35 % de humedad puede ser “bastante letal”.

Aumento de los ahogamientos

Mientras temperaturas récord azotan Europa, jóvenes están perdiendo la vida en ríos y lagos, y los expertos advierten que la situación no hará más que empeorar.

Al menos 42 personas se han ahogado en Francia esta semana, mientras miles de ciudadanos acudían a refrescarse en el agua para escapar de las altas temperaturas. El primer ministro Sébastien Lecornu confirmó que la mayoría de las víctimas eran jóvenes y calificó sus muertes como una “trágica lacra”.

El Reino Unido enfrenta una historia similar. El mes pasado, al menos 19 personas murieron en aguas abiertas; la mayoría eran niños.

Estas muertes tienen un denominador común: jóvenes que simplemente buscan un lugar donde refrescarse ante el calor extremo. Sin embargo, incluso cuando el ambiente es sofocante, la temperatura del agua puede mantenerse baja, y el choque térmico por agua fría es una de las principales causas de ahogamiento. Se trata de una respuesta involuntaria que dificulta la respiración y puede superar incluso a nadadores expertos en cuestión de segundos cuando el agua está por debajo de los 15 grados Celsius.

Los niños de las zonas más desfavorecidas tienen más del doble de probabilidades de ahogarse, según la Base de Datos Nacional de Mortalidad Infantil del Reino Unido. Esto se debe a que, para los jóvenes sin recursos económicos y con pocos espacios locales para refrescarse, un río o un embalse puede parecer la única opción.

Francia soporta un calor nocturno implacable

Francia no durmió mucho la noche del martes. El país registró su segunda noche más calurosa de la historia, solo superada por el récord histórico de 21,6 grados Celsius (70,9 grados Fahrenheit) alcanzado el lunes por la noche.

La temperatura alcanzó un promedio nacional de 21,5 grados Celsius (70,7 grados Fahrenheit) la noche del martes, convirtiéndose en el día más caluroso registrado en el país.

En París, las temperaturas no bajaron de los 25,5 grados Celsius (77,9 grados Fahrenheit) durante toda la noche. A las 8:00 a.m., las temperaturas locales ya superaban los 30 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) en la isla de Córcega.

Más de la mitad de las regiones continentales del país —58 de 96— se encontraban bajo la alerta roja por calor más severa, un récord histórico.

En la región de Finisterre, en Bretaña, unos 68.000 hogares se quedaron sin electricidad esta mañana, según las autoridades locales. Se está dando prioridad a las instalaciones consideradas “sensibles”, como hospitales y residencias de ancianos, para las reparaciones.

Mientras la gente busca maneras de combatir el calor, el número de muertos sigue aumentando. Anoche, dos personas más se ahogaron al intentar refrescarse, entre ellas un niño de seis años, lo que eleva a al menos 42 el número de víctimas por ahogamiento en toda Francia desde el 18 de junio, según BFMTV, filial de CNN.

“Nos estamos cocinando en nuestras casas”

Expertos están advirtiendo a las personas de que se “mantengan fuera el sol” de cualquier manera posible, ya que pocas viviendas en toda Europa cuentan con aire acondicionado, lo que intensifica el riesgo que representan las temperaturas récord para los ancianos y los más pequeños.

“Básicamente, nos estamos cocinando en nuestras casas en muchos casos en gran parte de Europa”, dijo Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS, a Rosemary Church de CNN este miércoles. “Las casas generalmente han sido diseñadas para retener el calor”.

“Si tienen persianas, cierren las persianas… Toallas o cosas que puedan poner contra la ventana para enfriar las ventanas… No abran la ventana en mitad del día. Eso es lo peor que pueden hacer”, dijo Thorne. “Así que busquen áreas frescas tanto como puedan, utilicen las comodidades y los apoyos que estén disponibles”, aconsejó.

La crisis climática está agravando lo que ya habría sido un verano “anómalamente cálido” al “echar más leña al fuego”, dijo Thorne.

Las olas de calor, como la que está soportando Europa, están siendo “potenciadas por los humanos, por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor”, añadió.

“El cambio climático está… sumando probablemente tres o cuatro grados. Eso será confirmado en las próximas semanas por varios estudios, sin duda.”

El calor abrasador en Francia obliga a cerrar una central nuclear y a otras a reducir su producción

Una central nuclear en Francia se ha visto obligada a cerrar temporalmente y otras han restringido sus operaciones debido a que el calor extremo eleva la temperatura del agua de los ríos cercanos. Muchas centrales nucleares utilizan agua de río para la refrigeración y posteriormente la devuelven al cauce a temperaturas más elevadas.

El reactor Golfech 2, en el sur de Francia, dejó de operar a última hora del lunes debido al fuerte aumento de las temperaturas. Por su parte, los reactores Saint-Alban 2 y Bugey 3, en el este del país, y el reactor Nogent 2, al sureste de París, han reducido su producción, según un informe de Reuters.

La normativa medioambiental francesa obliga a EDF, la empresa operadora de las centrales nucleares, a reducir la producción cuando los ríos alcanzan una determinada temperatura, con el fin de proteger la vida acuática del exceso de calor.

Con información de Ivana Kottasová, Laura Paddison, Joseph Ataman, Helen Regan, Taylor Ward y Mitchell McCluskey, de CNN.