“Los cuatro estamos bien”, dice el comandante de Artemis II sobre el estado de la tripulación

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, informó que la tripulación a bordo de la nave Orion se encuentra en buen estado tras el amerizaje.

Después del amerizaje, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, informó que la tripulación dentro de Orion se encuentra en buen estado.

“Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”, dijo Wiseman, indicando que los cuatro astronautas están en buenas condiciones.

¡AMERIZAJE!

Los astronautas están oficialmente en casa.

La nave espacial Orion acaba de entrar en contacto con el océano Pacífico mientras los paracaídas descendían ondeando hasta un tranquilo amerizaje. Es un momento enorme, prácticamente desde el lanzamiento, los funcionarios de la NASA y los propios astronautas han dicho que este es el momento que les haría soltar un profundo suspiro de alivio.

Mientras se ponen en marcha los esfuerzos de recuperación, es probable que los controladores de la misión Artemis estén celebrando que este regreso sin contratiempos está preparando al programa de exploración lunar de la NASA para afrontar sus próximos grandes pasos.

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Ashley Strickland y Jackie Wattles, CNN.