En esta localidad italiana no piensan en la Navidad: Están centrando su atención en la Pascua

(CNN) — La cuenta atrás para las fiestas navideñas ha comenzado. Mercados navideños, vino caliente, patinaje sobre hielo: en todo el mundo, en todos los continentes, la gente empieza a prepararse para contagiarse del espíritu navideño.

Pero una localidad siciliana ya está centrando su atención en lo que viene después: la Pascua.

Caltanissetta, situada justo en el centro de la isla más grande del Mediterráneo, es famosa en toda Italia por sus celebraciones y desfiles de Pascua.

Olvídense de las búsquedas de huevos de chocolate y los conejitos adorables; piensen en figuras de tamaño natural narrando la Pasión de Cristo con detalles estremecedores, fieles devotos descalzos recorriendo las calles de la ciudad y la entrega de las llaves de la ciudad a un ciudadano. Antiguamente, las celebraciones incluso incluían la liberación de un preso. Lamentablemente, para quienes se encuentran encarcelados en Caltanissetta, esta es una tradición que ha quedado relegada al pasado.

Las tradiciones de Pascua —que todavía se sienten tan profundamente que miles de emigrantes de Caltanissetta regresan cada año para celebrarlas— se remontan a siglos atrás.

El evento más espectacular tiene lugar cada Jueves Santo, con la procesión de las vare: cuadros a tamaño natural de escenas del Vía Crucis, que se pasean por la ciudad desde la puesta del sol hasta las primeras horas de la mañana.

Las escenas de vare fueron realizadas por el dúo de artistas padre e hijo, Francesco y Vincenzo Biangardi, entre 1883 y 1902. Originarios de Nápoles, el dúo se había trasladado al sur para trabajar como artistas en Calabria y Sicilia, antes de trasladarse a Caltanissetta para crear estas figuras, que se convertirían en su obra maestra.

Sobre plataformas con ruedas a la altura de los hombros, se yerguen, dominando a la multitud. Cada una representa, con detalles a menudo estremecedores, el camino de Cristo hacia la cruz.

Allí está él delante del sumo sacerdote Caifás, después de haber sido azotado; tropezando delante de Verónica, que le limpiará el rostro con su velo; y orando en el huerto de Getsemaní.

Está la Última Cena, un enorme cuadro en el que los discípulos se delatan entre sí para descubrir quién ha traicionado a su maestro. En cierto modo, es tan espectacular como el famoso fresco de Leonardo da Vinci, La Última Cena, en Milán.

Y allí están María y el joven San Juan abrazándolo mientras es bajado de la cruz en una escena de “Piedad” tan tierna como la famosa escultura de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro.

En total hay 16 vare, 15 de los cuales fueron hechos por el dúo Biangardi, utilizando papel maché, yeso y madera.

“Son muy importantes para la ciudad”, afirma Salvatore Petrantoni, concejal de Caltanissetta responsable de eventos, incluida la Semana Santa. “Una sola vara no tendría mucho valor, pero en conjunto, dentro de la tradición, adquieren importancia”.

Sin duda, al ser paseadas por Caltanissetta en una gran procesión, causan un gran impacto. Para empezar, son enormes: cada figura tiene al menos tamaño natural, y algunas son mucho más grandes. Además, están colocadas sobre plataformas rodantes que comienzan aproximadamente a la altura de los hombros de los equipos de hombres fuertes que deben empujarlas.

Partiendo puntualmente a las 8 de la noche, cada grupo va acompañado de una banda de música. La música de cada banda compite con la de las bandas de ambos lados, haciendo que las estrechas calles de Caltanissetta resuenen con elegías y marchas solemnes.

Además de las personas que empujan cada carroza —a veces se necesitan hasta seis personas para moverlas, aunque hoy en día también cuentan con ayuda de ruedas motorizadas—, hay otras que las acompañan. El público sigue a su carroza en procesión, mientras que los miembros de los gremios abren el camino, lanzando bengalas al aire para anunciar su llegada.

Mientras tanto, cada vara tiene un líder, impecablemente vestido con frac, que dirige el movimiento del cuadro con una batuta metálica, haciéndola sonar en la polea del carro para indicar a quienes empujan desde atrás cuándo deben detenerse y cuándo deben volver a empezar.

Delante de todos ellos va la cuntastoria , o “narradora”, una mujer que proclama a gritos la historia de los evangelios en siciliano.

Es un ballet ejecutado con precisión que sumerge a los espectadores de lleno en la emoción de la Pascua en esta región profundamente católica de Italia. Miles de personas se congregan en la plaza principal del pueblo, frente a la catedral, para presenciar el inicio de la procesión, bendecida por el obispo; para seguir las carretas que recorren las colinas del pueblo; o para salir de sus casas de madrugada y verlas avanzar por las estrechas calles residenciales.

Dondequiera que vaya la procesión, cientos de personas la esperan. Se apartan en silencio, como el Mar Rojo, al paso de los carros.

Arte para la gente

Las escenas no solo son bellas artísticamente, sino que también tienen un significado para la comunidad. Cada una fue asignada a un grupo o gremio diferente de trabajadores de la ciudad, desde panaderos y herreros hasta carpinteros y fontaneros.

Varias fueron asignadas a mineros; la zona alrededor de Caltanissetta fue famosa por sus minas de azufre en el siglo XIX. “Era una forma de agradecer que no hubiera habido desastres en las minas”, dice Petrantoni. Una de ellas fue encargada por un grupo de mineros que sobrevivieron a una explosión que, trágicamente, acabó con la vida de sus compañeros.

La procesión de las vare, que parte el Jueves Santo, es el ritual de Pascua más espectacular de Caltanissetta, pero no el único. Aquí, la tradición se mantiene durante toda la Semana Santa.

El miércoles se celebra la Real Maestranza, un gremio que reúne a los artesanos históricos de la ciudad. Este grupo se remonta a la Edad Media, cuando los gobernantes de Caltanissetta formaron un ejército privado para defender la ciudad ante una posible invasión sarracena. Hoy en día, se trata de un grupo civil dividido en subgrupos, como gremios, cada uno representando una profesión: pintores y decoradores, pasteleros, carpinteros, peluqueros, etc.

Estos civiles toman la ciudad el miércoles anterior a la Pascua, cuando el “capitán” de la Real Maestranza —elegido cada año de entre uno de los subgrupos— acude al ayuntamiento con una espada simbólica y recibe la llave de la ciudad sobre un cojín.

El alcalde renuncia a su poder; durante el resto de la Semana Santa, este capitán es el “padrono della città”, o señor de la ciudad, a cargo de Caltanissetta. Antiguamente, él (siempre es un hombre) podía elegir a un preso de la cárcel local para liberarlo.

Por desgracia para los malhechores de hoy, el capitán ya no tiene la potestad de conceder el indulto; sin embargo, sigue luciendo el pomposo traje tradicional de frac, calzones y medias blancas, mientras se ocupa de sus asuntos, imponiendo su autoridad sobre los ciudadanos durante toda la semana. Los miembros de la Real Maestranza también realizan una procesión de varicedde (pequeños vare) el miércoles por la noche.

Una estatua milagrosa

Pero para los nisseni (como se conoce a los habitantes de Caltanissetta) verdaderamente devotos, el Viernes Santo es la noche más importante. Es entonces cuando, encabezados de nuevo por la Real Maestranza, recorren la ciudad en procesión con el Cristo Nero, o Cristo Negro: una escultura de madera del crucifijo a la que se le atribuyen poderes milagrosos y que es tan venerada que se la conoce como el Signore della Città, o Señor de la Ciudad.

En una espectacular procesión, el Cristo Nero es trasladado desde su lugar de origen en la iglesia del Santuario Signore della Città; en el exterior, se le coloca un globo dorado en la cima y se lleva en procesión cuesta arriba hasta el centro de la ciudad, antes de seguir el recorrido de la procesión por las calles.

La talla es venerada por los nisseni no solo por sus supuestos milagros, sino también por su vínculo con los más pobres de la sociedad, explica Tony Gangitano, director de cine italiano originario de Caltanissetta.

Se dice que fue descubierta en 1618 por los fogliamari , personas que se ganaban la vida recolectando hierbas y hojas silvestres en el campo para venderlas en las ciudades. Mientras recolectaban (fogliamari significa hojas amargas) en las afueras de Caltanissetta, entraron en una cueva donde encontraron dos velas encendidas a ambos lados de la talla. Al lavar el crucifijo, su color se oscureció de inmediato, dando origen al nombre de Cristo Nerón.

Investigaciones recientes sugieren que la talla es de origen bizantino, lo que la convierte en una de las esculturas de crucifixión más antiguas de Sicilia. Hasta el día de hoy, se desconoce su procedencia y cómo llegó a esa cueva a las afueras de Caltanissetta.

“Siempre me fascinaron las procesiones”, dice Gangitano, quien ahora vive entre Sicilia y la península. Planeaba hacer un cortometraje sobre el ritual, pero lo convirtió en un largometraje que combina documental y recreación histórica.

Protagonizada por el célebre actor italiano Gaetano Aronica y filmada en la parte medieval de la ciudad, construida por los conquistadores árabes que gobernaron la zona durante la Edad Media, “U Cristu Truvatu” obtuvo el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine Caballo de Oro de Taipéi en 2022.

Hoy en día, los fogliamari siguen existiendo: pasea por Caltanissetta durante el día y a menudo verás furgonetas y coches aparcados al borde de la carretera con hierbas silvestres y hojas de ensalada recién recolectadas sobre el capó para la venta. Los miembros de su asociación encabezan la procesión del Viernes Santo, delante de los sacerdotes locales. Les siguen los nisseni, que caminan descalzos por la ciudad —aquellos que han hecho voto al Cristo Nerón— y los miembros de la Real Maestranza, ataviados con traje y botas, cada uno portando un farolillo. Algunos también llevan espadas, lanzas o escudos.

“Es la más silenciosa de las procesiones, pero con mayor asistencia”, dice Petrantoni sobre el evento del Viernes Santo. Mientras recorren las calles silenciosas, los fogliamari entonan cánticos y lamentos en una mezcla de siciliano y latín, lo que Gangitano describe como “un dialecto muy cerrado”.

Es un espectáculo extraordinario, casi bíblico, y para los creyentes, uno de los momentos más emotivos de la Pascua en Sicilia. “La gente llora porque sabe que tiene que esperar otro año”, dice Petrantoni, quien afirma que de los 60.000 habitantes de Caltanissetta, aproximadamente la mitad asiste, mientras que unos 1.000 forman el núcleo oficial de la procesión, caminando descalzos por la ciudad durante varias horas.

“Las tradiciones se viven con más intensidad en Sicilia porque las experimentamos desde la infancia”, afirma Petrantoni, quien camina descalzo junto al mismísimo Cristo Nerón y siente la importancia de las procesiones tan profundamente que se creó para él el cargo de concejal de eventos.

Su influencia perdura durante todo el año: los escaparates de las tiendas cerradas exhiben imágenes de la procesión y otras procesiones, recordando a Caltanissetta sus tradiciones pascuales durante todo el año.

También te acordarás si visitas la Pasticceria de Fraia, una de las pastelerías más famosas de Caltanissetta: aquí elaboran la spina santa, un pastel con forma de corona de espinas, relleno de mermelada de arándanos. Fue creado para la visita del Papa Juan Pablo II en 1993. “Dijo que era lo mejor que había comido en su vida”, comenta Gangitano con orgullo.

Para Petrantoni, “los vare nos recuerdan lo que siempre hemos sido. Tienen tanta historia; por eso los cuidamos con tanto esmero”. En lugar de ser una procesión anual, intenta utilizarlos para otros eventos, sacando algunos vare en septiembre para una celebración. Aunque los vare siempre están presentes en su mente —y siempre expuestos en los escaparates de las tiendas de la ciudad—, en febrero comenzarán en serio los preparativos para la Semana Santa de 2026.

Gangitano, que se especializa en hacer películas sobre Sicilia, dice que incluso en un mundo cambiante, conservar estas tradiciones es crucial.

“Son la raíz de la identidad de cada pueblo, de cada persona”, afirma. “Si no conocemos el pasado, no podemos afrontar el presente”.