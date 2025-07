“Pedían ayuda y libertad”: Legisladores de EE.UU. acusan que migrantes detenidos en “Alligator Alcatraz” están hacinados en jaulas

Tras una visita limitada y sin acceso a las áreas donde realmente están los detenidos, miembros del Congreso alertaron sobre las duras condiciones del lugar y acusaron al gobierno estatal de obstruir la fiscalización.

(CNN) – En lo profundo de los peligrosos y ecológicamente frágiles Everglades, cientos de inmigrantes están confinados en jaulas dentro de una instalación de detención improvisada en carpas que el gobernador republicano de Florida califica de “segura y protegida”, mientras que legisladores demócratas la consideran “inhumana”.

Dos días después de presentar una demanda contra el gobernador Ron DeSantis por haberles “negado ilegalmente la entrada” para inspeccionar las condiciones en la instalación apodada “Alligator Alcatraz”, miembros del Congreso y representantes estatales recibieron este sábado una visita limitada para inspeccionar el lugar, tras calificar la falta de acceso como “una obstrucción deliberada destinada a ocultar lo que realmente ocurre tras esas puertas”, de acuerdo con un comunicado conjunto de los legisladores.

Afirmaron haber escuchado a los detenidos gritar pidiendo ayuda y clamando “libertad” en medio de un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas.

“Básicamente están hacinados en jaulas, pared con pared de personas, 32 detenidos por jaula”, dijo la representante Debbie Wasserman Schultz, quien representa el Distrito 25 de Florida, durante una conferencia de prensa tras la visita.

Las familias de algunos detenidos también han denunciado las condiciones en la instalación, mientras que funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la defienden como un lugar con estándares de detención más altos que muchas prisiones estadounidenses.

Legisladores solo vieron celdas vacías

Durante la visita, los legisladores dijeron que no se les permitió acceder a las áreas donde actualmente están detenidos los inmigrantes, sino que solo les mostraron celdas que aún no están en uso.

Wasserman Schultz señaló que cada jaula contenía tres inodoros pequeños con lavamanos incorporados, que los detenidos usan para beber agua y cepillarse los dientes, compartiendo la misma agua que se usa para descargar los inodoros.

Al recorrer la cocina, Wasserman Schultz dijo que a los empleados del Gobierno se les ofrecían grandes piezas de pollo asado y salchichas, mientras que el almuerzo de los detenidos consistía en un “sándwich gris de pavo y queso, una manzana y papas fritas”.

“No veo cómo eso podría sostenerlos nutricionalmente o evitar que pasen hambre”, dijo Wasserman Schultz. “Y cuando tienes gente hambrienta, obviamente su estado de ánimo cambia”.

El representante Maxwell Alejandro Frost, quien también participó en la visita, dijo que los legisladores estaban preocupados por los reportes de condiciones antihigiénicas debido a inodoros que no funcionan y “heces esparcidas por todas partes”, pero se les negó el acceso a las unidades donde actualmente están los inmigrantes.

Tampoco se les permitió ver las instalaciones médicas, con funcionarios citando leyes HIPAA, a pesar de que a los legisladores se les ha permitido examinar instalaciones médicas en otros centros de detención, señaló.

“Es algo de lo que todos, sean demócratas, republicanos o lo que sea, deberían sentirse profundamente avergonzados”, dijo Frost. “Los inmigrantes no envenenan la sangre de esta nación. Son la sangre de esta nación”.

El representante Darren Soto dijo que los legisladores también observaron evidencia de inundaciones, lo que resalta la preocupación sobre lo que podría ocurrir con los detenidos si hay mal tiempo durante lo que los meteorólogos anticipan será una temporada de huracanes activa.

“Lo que vimos hoy en nuestra inspección fue un truco político, peligroso y derrochador”, dijo Soto tras la visita. “No se puede evitar entender y concluir que esto es un cruel espectáculo político destinado a ser teatro y que está desperdiciando el dinero de los contribuyentes y poniendo en peligro a nuestros agentes de ICE, a nuestros militares y a los propios detenidos de ICE”.

Familia del inmigrante detenido denuncia condiciones difíciles y falta de acceso a un abogado

Actualmente, unas 900 personas están detenidas en la instalación, dijo Wasserman Schultz durante la conferencia de prensa, pero tiene capacidad para albergar a 3.000 personas, con espacio para más, según Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida.

La esposa de un guatemalteco de 43 años actualmente detenido en “Alligator Alcatraz” contó a CNN que su esposo está soportando condiciones duras similares a las descritas por los legisladores que recorrieron la instalación. Tras más de dos semanas detenido, dijo, aún no ha visto a un abogado.

“Hay demasiados mosquitos… Está en muy malas condiciones. A veces se va la luz porque usan generadores”, dijo la mujer a CNN en una entrevista el martes.

“Los detenidos están en carpas y hace mucho calor allí. Están en malas condiciones… No hay suficiente comida. Los enfermos no reciben medicinas. Cada vez que le pregunto por su situación, me dice que está mal”, relató.

La guatemalteca contó que ella, su esposo y su bebé de 11 meses fueron a pescar el 25 de junio en los Everglades. Un agente de vida silvestre de Florida se les acercó y les pidió documentos. Su esposo tenía una licencia de conducir válida, dijo, pero cuando el agente se dio cuenta de que ella no tenía documentos que probaran su estancia legal en el país, llamó a las autoridades inmigratorias, que detuvieron a toda la familia.

Tras pasar siete horas y media en lo que describe como una “celda sucia”, ella y su bebé —ciudadano estadounidense— fueron liberados, pero su esposo quedó detenido. Ahora ella lleva un monitor en el tobillo.

Su esposo le contó después que permaneció detenido en la cárcel de Dania Beach, cerca de Fort Lauderdale, durante ocho días antes de ser trasladado a “Alligator Alcatraz”.

Una vez trasladado, no pudo ducharse durante seis días y no había suficientes instalaciones para lavarse las manos, contó. El viernes, lo despertaron a las 3 a.m. para ducharse debido a la cantidad de personas esperando su turno, relató.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la instalación de detención en Florida, no respondió de inmediato a la solicitud de CNN sobre las denuncias específicas sobre las condiciones allí.

En un comunicado escrito publicado el martes en X, el Departamento de Seguridad Nacional dijo: “ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, atención médica y tienen oportunidades de comunicarse con abogados y familiares”.

“Alligator Alcatraz” se montó en solo ocho días

En poco más de una semana, trabajadores transformaron el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition de una pista de 3,3 kilómetros en una ciudad de carpas temporal que el presidente Donald Trump recorrió la semana pasada.

Trump elogió la “increíble” rapidez de la construcción durante su visita y señaló el centro de detención como un ejemplo de lo que quiere implementar “en muchos estados”.

El proyecto se aceleró bajo un decreto de DeSantis, quien presentó la inmigración ilegal como una emergencia estatal.