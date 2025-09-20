Las interrupciones por ciberataque a aeropuertos de Londres, Berlín y Bruselas continuarán este domingo

Los problemas del sábado se centraron en el software MUSE fabricado por Collins Aerospace, que proporciona sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, dijeron aeropuertos.

(CNN/Reuters) — Un ciberataque a un proveedor de sistemas de facturación y embarque interrumpió el sábado las operaciones en varios aeropuertos importantes de Europa, incluido el de Heathrow en Londres, el más transitado del continente, causando retrasos y cancelaciones de vuelos.

Esta interrupción es la última de una serie de ataques informáticos contra gobiernos y empresas de todo el mundo, afectando a sectores que van desde la sanidad y la defensa hasta el comercio minorista y la automoción. Una reciente vulneración de seguridad en el fabricante de automóviles de lujo Jaguar Land Rover paralizó su producción.

Los problemas del sábado se centraron en el software MUSE fabricado por Collins Aerospace, que proporciona sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, dijeron aeropuertos.

RTX, la empresa matriz de Collins Aerospace, dijo que estaba al tanto de una “interrupción cibernética” del software en aeropuertos seleccionados, sin nombrarlos.

El aeropuerto de Heathrow informó estar entre los afectados. El aeropuerto de Bruselas y el de Berlín también se vieron afectados, según informaron por separado. Horas después, el aeropuerto de Dublín informó que también sufría un impacto menor por el problema, junto con el aeropuerto de Cork, el segundo más grande de Irlanda después de Dublín.

Check-in electrónico se vio afectado

“El impacto se limita al check-in electrónico de los clientes y al depósito de equipaje y se puede mitigar con operaciones de check-in manual”, dijo RTX en un comunicado enviado por correo electrónico, y agregó que estaba trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible.

No se proporcionó ninguna información sobre quién podría estar detrás del ataque.

En Heathrow, Berlín y Bruselas, se habían cancelado 29 vuelos de salida y llegada hasta las 11:30 GMT, según informó el proveedor de datos de aviación Cirium. En total, se programaron 651 salidas desde Heathrow, 228 desde Bruselas y 226 desde Berlín el sábado.

Las autoridades en Bruselas dijeron que hubo cuatro desvíos de vuelos, así como “retrasos en la mayoría de los vuelos de salida”.

El aeropuerto de Bruselas dijo que había pedido a las aerolíneas que cancelaran la mitad de sus vuelos programados para el domingo para evitar largas colas y cancelaciones tardías, señalando que la interrupción continuaría durante el fin de semana.

Un portavoz de la Comisión Europea comentó que por el momento no había indicios de un “ataque generalizado o grave” y que el origen del incidente todavía estaba bajo investigación.

Este tipo de interrupciones generalizadas suelen ser el resultado de ataques de ransomware, donde extorsionadores en línea paralizan las redes corporativas con la esperanza de obtener un pago, o de un sabotaje digital deliberado.

Rafe Pilling, director de inteligencia de amenazas de la empresa de ciberseguridad Sophos, dijo que el impacto del incidente destacó “la naturaleza frágil e interdependiente del ecosistema digital que sustenta los viajes aéreos”.

“Hemos visto un gran impacto en el comercio minorista y, actualmente, en el sector automotriz del Reino Unido este año”, afirmó. “La amenaza es significativa y muy real”.

Varios sitios web de seguimiento de violaciones han dicho anteriormente que Collins Aerospace fue atacado por piratas informáticos que buscaban rescate en 2023. La compañía no respondió a un mensaje en busca de comentarios sobre esas acusaciones o detalles sobre el incidente del sábado.

Delta espera un impacto mínimo

Los aeropuertos afectados recomendaron a los pasajeros con vuelos programados para el sábado que confirmen su viaje con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

El aeropuerto de Berlín informó en su sitio web que se registraron tiempos de espera más largos en la facturación y que estaba trabajando en una solución rápida. El aeropuerto de Fráncfort, el más grande de Alemania, no se vio afectado, según un portavoz.

“Llegué a la estación del aeropuerto aproximadamente a las nueve y cuarto y no nos dijeron nada, excepto que había un fallo técnico”, señaló Kim Reisen a Reuters en el aeropuerto de Berlín.

“Por supuesto, en internet se puede leer que probablemente fue un ciberataque, y ahora estamos aquí esperando a ver qué pasa”.

Otro viajero, Siegfried Schwarz, dijo que un ataque así era “incomprensible”.

“También me parece inexplicable que, con la tecnología actual, no haya forma de defenderse de algo así”.

EasyJet, una de las aerolíneas más grandes de Europa, afirmó que estaba operando con normalidad y que no esperaba que el problema afectara sus vuelos durante el resto del día.

Ryanair y el propietario de British Airways, International Airlines Group (IAG), no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines afirmó que esperaba un impacto mínimo y añadió que había implementado una solución alternativa para minimizar las interrupciones. United Airlines indicó que el problema estaba causando retrasos menores en las salidas, pero no había cancelado ningún vuelo.

La ministra de Transporte británica, Heidi Alexander, dijo que estaba recibiendo actualizaciones periódicas sobre la situación.

Las autoridades de ciberdefensa británicas y alemanas dijeron que estaban en contacto con sus respectivos aeropuertos sobre el asunto.