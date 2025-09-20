Mundo ciberataque

Aeropuertos de Bruselas, Londres y Berlín sufrieron ciberataque: Se reportaron vuelos cancelados y con retraso

Por CNN Chile

20.09.2025 / 09:12

"Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas", informó el aeródromo de la capital de Bélgica.

(EFE) – La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió en la noche del viernes un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aéreas de Bruselas, Heathrow de Londres y al alemán de Berlín-Brandeburgo.

Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.

El aeropuerto de Bruselas, que preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros, aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y solo acudir si su vuelo está confirmado.

Collins Aerospace sufre “problemas técnicos”

El aeropuerto de Heathrow señaló que Collins Aerospace, que provee de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas a lo largo de múltiples aeropuertos a nivel mundial, experimentaba un “problema técnico” que podría causar retrasos a los pasajeros que salían de Londres.

Como el aeropuerto de Bruselas, el londinense también recomendó a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos mientras Collins Aerospace “trabaja para resolver el problema rápidamente”.

Heathrow también pidió a los pasajeros de vuelos de larga distancia personarse en el aeropuerto como máximo tres horas antes del vuelo, y a aquellas personas que tengan programado un viaje nacional les pidió llegar como máximo dos horas antes a las instalaciones aeroportuarias.

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por este ciberataque, que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

“Debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay tiempos de espera largos en el ‘check-in’. Estamos trabajando en una solución rápida”, alerta el aeropuerto alemán en su página web.

Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.

