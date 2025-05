Las duras críticas contra Donald Trump y JD Vance que fueron compartidas por León XIV, el nuevo Papa estadounidense

Este jueves se dio a conocer que el norteamericano, Robert Provost, se convirtió en el nuevo Papa León XIV, quien sucederá al fallecido Papa Francisco.

León XIV realizó su primer discurso en el balcón frente a la Plaza de San Pedro, en el que envió un mensaje de paz a todos los rincones del mundo.

Uno de los primeros en saludarlo fue su compatriota, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que “es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando reunirme con el papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!”.

A pesar de los saludos del mandatario norteamericano, lo cierto es que Provost ha manifestado diferencias públicas con la administración de Trump, especialmente en materia migratoria.

A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter– Provost ha compartido durante las últimas semanas publicaciones críticas contra las medidas anti inmigración, como las deportaciones masivas.

Una publicación que compartió Provost apunta a Trump y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele cuando se reunieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

En la publicación compartida, se habla de una “deportación ilícita por parte de los federales de un residente estadounidense, quien fuera salvadoreño indocumentado“.

Otra publicación que compartió Provost es un artículo del National Catholic Reporter que se titula: “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025