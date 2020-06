VIDEO RELACIONADO – Así viven los chilenos el estallido social en EE.UU. (03:01)

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, dijo en repetidas ocasiones a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles que no cree que exista racismo sistémico en los Estados Unidos.

“Yo no”, respondió Kudlow cuando se le preguntó si el racismo sistémico era un problema en el país.

“¿En absoluto en los Estados Unidos?” el periodista lo siguió. “No lo hago”, repitió Kudlow.

“¿Algún racismo sistémico contra los afroamericanos en los Estados Unidos?” el periodista preguntó de nuevo. “Lo diré de nuevo. Yo no ”, dijo Kudlow.

“Creo que el daño de cuando tienes algunas manzanas muy malas en el lado de la aplicación de la ley”, continuó, “lo que le hicieron al Sr. Floyd fue abismal. Abismal. Creo que todos en este país están de acuerdo con eso “.

“Como parte de esta reunión, y dado que el presidente es un hombre de la ley y el orden, la ley y el orden son buenos para el crecimiento”, dijo Kudlow. “La ley y el orden son buenos para las familias, la ley y el orden son buenos para las personas de todos los colores. Es un mensaje unificador. Pero habrá reformas con respecto a la policía y otras áreas “.

“La mayor parte de mi vida profesional adulta no solo he luchado por la igualdad de derechos, incluidos los derechos civiles, sino que no creo que hoy en día tengamos un racismo sistémico. Tenemos algunas manzanas podridas en el departamento de policía, y eso se puede cambiar ”, agregó más tarde.

Los comentarios de Kudlow se producen cuando los funcionarios le dijeron a CNN que la Casa Blanca está trabajando en una orden ejecutiva sobre la reforma policial, pero aún no está claro qué disposiciones puede incluir, ya que el presidente Trump aún no ha señalado lo que está dispuesto a apoyar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sugirió que esto era posible más temprano esta mañana.

“Creemos que tendremos prescripciones políticas proactivas, ya sea que eso signifique legislación o una orden ejecutiva”, dijo en Fox News.

