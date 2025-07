La razón por la que la capital japonesa de los pandas perderá a sus ejemplares: Habitantes los despiden entre lágrimas

Aunque los ejemplares nacieron en Shirahama, pertenecen a China, que comenzó a prestar pandas a la localidad en 1994. Este año, China se negó a extender el acuerdo y los convocó de regreso a su hogar ancestral.

(CNN) — Llegaron vestidos de blanco y negro, con gorros de piel, pancartas y peluches en la mano. Con lágrimas en los ojos y sollozos en la garganta, esperaron pacientemente en fila bajo el sol abrasador para echar un último vistazo antes de que todo terminara.

Los pandas se han convertido en grandes celebridades en la ciudad japonesa de Shirahama. Durante más de tres décadas, su presencia en el zoológico local Adventure World ha atraído a cientos de miles de visitantes, cuyo amor por estas adorables criaturas las ha convertido en un animal de culto y ha puesto a la ciudad en el mapa.

Pero ahora, los cuatro pandas de Shirahama –Rauhin, de 24 años, y sus hijas Yuihin, de 8, Saihin, de 6, y Fuhin, de 4- se van. Aunque todos nacieron en este pueblo, los pandas pertenecen en última instancia a China, que comenzó a prestar pandas a Shirahama en 1994.

Este año, China se negó a extender el acuerdo y los convocó de regreso a su hogar ancestral. No hay más pandas para ocupar su lugar.

En la capital japonesa de los pandas, ante un futuro sin sus osos, el público se sentía desconsolado. “Estar aquí me trajo tantos recuerdos”, sollozó Shiori Sakurai, una de las muchas fans de los pandas que acudieron a despedirlos en una ceremonia el 27 de junio. “Y me di cuenta de que no quiero que se vayan. Volvamos a vernos, ¿de acuerdo? Los seguiré amando cada día”.

“Es simplemente triste”, dijo Mihoko Ninomiya, uniéndose a la multitud en Adventure World por última vez con su hija y su nieta -“tres generaciones de seguidores de los pandas” que han peregrinado mensualmente para ver a los osos. “Hemos venido aquí desde que mi hija era pequeña”, comentó. “Los extrañaremos muchísimo”.

Separarse de los osos será difícil para Shirahama, un destino turístico escondido en la costa sur de Japón, a solo 145 kilómetros al sur de Osaka. Hay recuerdos de sus suaves caras blanquecinas por todas partes, desde trenes y autobuses hasta restaurantes y tiendas de recuerdos.

Conocido como “Panda Town”, ha recibido durante mucho tiempo a multitudes de visitantes que buscan vacaciones con la temática de pandas, cuyos aspectos más destacados son ver a sus osos favoritos abrazando árboles, comiendo bambú y dando volteretas en sus recintos.

Los osos, también llamados “panda” en japonés, han sido durante décadas un sustento económico para los 20.000 habitantes del pueblo. Con la partida de los últimos cuatro pandas, la localidad se encuentra en una situación de incertidumbre.

Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de Economía en la Universidad de Kansai, estima que la ciudad ha generado 125.600 millones de yenes (unos US$ 870 millones) en ingresos gracias a la economía de los pandas en las últimas tres décadas.

“Los pandas son el mayor atractivo turístico, y sin ellos, el número de turistas disminuirá”, declaró a CNN. Sin los animales, la ciudad podría perder hasta 6.000 millones de yenes (equivalente a US$ 1 millones) al año, lo que equivale al 40 % del presupuesto anual de Shirahama, afirma.

Perderá 200.000 visitantes turísticos al año, estima, y ​​esa disminución provocará pérdidas de empleos y acelerará la despoblación, obligando a las generaciones más jóvenes a mudarse a otras ciudades en busca de mejores oportunidades laborales.

Un paseo por el pueblo revela la gran dependencia del sector turístico de Shirahama de estos osos traídos desde China. Los hoteles ofrecen habitaciones con temática de pandas. Las máquinas expendedoras están repletas de versiones manga de los osos. Los restaurantes sirven tazones de ramen y postres con un toque “pandastico”.

Satsuki Kitai tiene una tienda de recuerdos cerca de la estación de tren de Shirahama, donde vende peluches y bocadillos con temática de panda. Asegura que el negocio familiar, con casi 80 años de existencia, obtiene el 40 % de sus ingresos de la venta de recuerdos de pandas. “Cuando algo tenía un panda, era fácil para los clientes reconocerlo”, declara a CNN.

“Todavía no hemos decidido si los eliminaremos gradualmente o los conservaremos como ‘recuerdo de los pandas’”, añade. Otros comerciantes del pueblo están considerando la misma opción.

La pintoresca Shirahama fue famosa en su día por sus “onsens”, o aguas termales, considerados de los más antiguos de Japón. Pero tras perder su atractivo a finales del siglo XX, la ciudad se reinventó centrando su atractivo en Youhin y Eimei, los dos primeros pandas que recibió de China en 1994.

Durante 31 años, esa apuesta ha dado sus frutos gracias al amor de los japoneses por estos adorables animales. Al parecer, también fue beneficiosa para los pandas: la pareja de Rauhin, Eimei, tuvo un total de 16 cachorros con ella y una panda hembra anterior, Meimei, considerada el programa de cría de pandas más exitoso fuera de China. ¿Y ahora qué?

Diplomacia panda

No se trata solo de encontrar otra fuente para reemplazar a los osos. China presta pandas a países, incluido Estados Unidos, como embajadores de buena voluntad y para fortalecer los lazos comerciales. En Shirahama, lamentablemente, esta “diplomacia del panda” parece haber llegado a su fin.

Normalmente, los pandas se prestan por 10 años, mientras que los cachorros nacidos en zoológicos extranjeros son devueltos a China a los cuatro años. La decisión de Beijing de ofrecer o extender los acuerdos existentes sobre pandas se basa en diversos factores, una decisión que, según los expertos, puede estar relacionada con el deterioro de las relaciones diplomáticas.

Aunque no está claro por qué China se negó a extender el contrato con Shirahama, Masaki Ienaga, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Cristiana Femenina de Tokio, cree que podría haber un factor político. El año pasado, Shirahama eligió a Yasuhiro Oe, un político con una postura pro-Taiwán.

Eso podría haber molestado a China, dice Ienaga. Las relaciones entre ambos lados del estrecho han sido durante mucho tiempo un tema delicado, ya que el Partido Comunista chino, en el poder, reivindica la democracia autónoma de Taiwán como suya. “China considera que la cuestión de Taiwán es algo que no puede ignorar”, afirma Ienaga.

Oe declaró a CNN que conocía la sugerencia, pero rechazó la posibilidad. “Soy el jefe de un pequeño pueblo de 20.000 habitantes”, afirma, “y solo porque tengo relaciones con Taiwán, ¿acaso China dirá ‘devuelvan los pandas’ y exigirá la devolución de los cuatro?”.

En respuesta a las preguntas de CNN, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró que Taiwán es “asunto puramente interno de China”.

“Algunos políticos japoneses deberían tener en cuenta las lecciones de la historia… y ser cautelosos en sus palabras y acciones sobre la cuestión de Taiwán”, decía.

La oficina del portavoz agregó que China y Japón han mantenido intercambios sobre la protección del panda.

Pero Ienaga señala que incluso si Beijing decide enviar más pandas a Japón, sería poco probable que regresaran a Shirahama si detrás de la decisión actual de terminar el contrato de arrendamiento de pandas hubiera motivos políticos.

Oe dice que tiene bajo la manga algunas soluciones para la inminente crisis del turismo, una de las cuales implica aprovechar su punto fuerte: atraer a más viajeros de Taiwán.

“Lo que es fácil de entender es que estoy pidiendo ayuda a la gente de Taiwán con la que tengo una relación”, comenta.

A pesar de que los osos se marchan, el operador ferroviario japonés JR West ha dicho que continuará operando un servicio con temática de panda que conecta la ciudad con Kyoto y Osaka.

Pero, al igual que Kitai, dueño de una tienda de recuerdos que lucha por lidiar con los rastros que dejaron los pandas, Oe está menos seguro sobre el futuro.

A la entrada del edificio gubernamental, un cartel dice: “Shirahama, la ciudad de los pandas”. “Nos preguntamos qué debería hacer con ese cartel también”, señala.

Japón aún tiene dos pandas en el Zoológico Ueno de Tokio. Pero su contrato de arrendamiento vence el próximo año. Y muchos de los asistentes a la ceremonia de despedida en el zoológico Adventure World sintieron una conexión personal con los pandas de Shirahama.

La directora del zoológico, Tatsuko Nakao, quien ha cuidado a los pandas desde el primer día, rememoró sus primeros encuentros con los osos mientras hojeaba un álbum de fotografías antiguas. “Nunca imaginé que se convertiría en una madre tan maravillosa”, dijo, mirando una foto de Rauhin. Añadió que cree que es lo mejor que Rauhin pueda retirarse con sus hijas a China, donde consigue bambú de mejor calidad.

Eimei, el panda padre, fue “mi maestro”, expresó. Antes de la era de internet, cuando la información sobre la especie era escasa, Nakao dedicó mucho tiempo a observarlo. Fue enviado de regreso a China en 2023 y falleció allí a principios de este año a los 32 años.

Entre quienes se despidieron también estuvo Tomomi Miyaji, quien recordó cómo luchó con la perspectiva de la maternidad hasta que vio un documental sobre la madre panda de Adventure World, Rauhin, dando a luz.

“Me sentí alentada al pensar que yo también podía hacerlo”, dijo a CNN.

Para honrar a Rauhin, Miyaji incluso se inspiró en Yuihin, uno de los cachorros de Rauhin, al nombrar a su propia hija.

“Me dan ganas de llorar. Solo pensar que este lugar estará vacío a partir de mañana me hace llorar”.

Fred He de CNN colaboró ​​con este reportaje.