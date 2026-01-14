La ONU califica como “horribles” las cifras de miles de muertos en las protestas de Irán

El portavoz de António Guterres afirmó que las estimaciones, que oscilan entre 2.000 y 12.000 fallecidos, son alarmantes, e instó a Teherán a proteger el derecho a la protesta pacífica.

(EFE) – El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó como “horribles” las cifras reportadas de muertes durante las protestas en Irán, que oscilan entre 2.000 y 12.000 fallecidos, aunque la organización aún no dispone de un balance propio.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, la ONU expresó una preocupación “enorme” por la situación y la violencia registrada.

Llamado a la protección y oposición a la pena de muerte

Dujarric instó a las autoridades iraníes a “permitir que la gente proteste pacíficamente y a proteger ese derecho”.

La ONU se opuso “firmemente” a las amenazas de pena de muerte contra manifestantes detenidos. La organización, que carece de una presencia sustantiva de derechos humanos en el país, confirmó que busca contactar con el gobierno iraní “lo antes posible”.

Estos llamados coinciden con el informe de la ONG Iran Human Rights, que elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en 18 días de protestas, con más de 10.000 arrestos.