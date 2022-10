(EFE) – La líder conservadora en la Cámara de los Comunes y ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt, fue este viernes la primera en confirmar su intención de presentarse como candidata a las primarias de su formación para suceder a Liz Truss como primera ministra del Reino Unido.

Mordaunt, de 49 años, declaró que ha tomado la decisión animada por el respaldo de correligionarios conservadores que “desean un nuevo comienzo, un partido unido y un liderazgo que anteponga el interés nacional”.

Los aspirantes a encabezar el partido del Gobierno deben reunir el apoyo de al menos cien de los 357 diputados “tories” antes del lunes a las 14.00 hora local (13.00 GMT).

Según el recuento de parlamentarios que han expresado públicamente sus preferencias que ha iniciado el diario The Telegraph, 61 han indicado ya que se decantan por el ex ministro de Economía Rishi Sunak, que parte como favorito en las apuestas, aunque aún no ha confirmado oficialmente su participación en las primarias.

Otros 40 diputados respaldan al ex primer ministro Boris Johnson, que sopesa también presentarse como aspirante apenas un mes y medio después de haber abandonado Downing Street, acechado por los escándalos, y ser forzado a dimitir por sus propios colegas.

Mordaunt, por su parte, ha logrado por ahora el apoyo público de 16 diputados, según las cuentas de The Telegraph.

Si solo un solo candidato supera el umbral necesario para participar en las primarias, ese aspirante será designado nuevo líder del Partido Conservador el próximo lunes y heredará asimismo la jefatura de Gobierno.

En caso de que haya más de un aspirante, la decisión quedará en manos de los afiliados del partido, que elegirán al líder con una votación a través de internet, cuyo resultado se conocería el próximo viernes.