La BBC se disculpa con la Princesa de Gales por el error en el título: Periodista la llamó Kate Middleton

La presentadora de noticias y corresponsal Rajini Vaidyanathan se refirió repetidamente a la popular miembro de la realeza de 43 años por su apellido de soltera la semana pasada, lo que provocó quejas de los espectadores que veían la cobertura del Día del Recuerdo.

(CNN) – La BBC se ha disculpado con Catalina, princesa de Gales, por referirse a ella como “Kate Middleton” durante la reciente cobertura del Día del Armisticio por parte de la cadena británica.

La presentadora de noticias y corresponsal Rajini Vaidyanathan se refirió repetidamente a la popular miembro de la realeza de 43 años por su apellido de soltera la semana pasada, lo que provocó quejas de los espectadores que veían la cobertura del Día del Recuerdo.

“Durante nuestra cobertura de los actos conmemorativos del Día del Armisticio, nos referimos erróneamente a Catalina, Princesa de Gales, como Kate Middleton; se trató de errores cometidos durante horas de transmisión en directo, por los que pedimos disculpas”, declaró la BBC en un comunicado.

“En toda nuestra cobertura del Día del Armisticio en general, nos referimos a Catalina por su título correcto”, agregó.

El Día del Armisticio –también conocido como Día del Recuerdo– conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial y se ha convertido en un día para recordar a todos aquellos que perdieron la vida en conflictos.

La princesa de Gales hizo su primera aparición en el Servicio de Conmemoración del Día del Armisticio en el National Memorial Arboretum el 11 de noviembre, encabezando a la nación en dos minutos de silencio antes de depositar una corona de flores en nombre de la familia real.

La disculpa se produce después de que la BBC también se disculpara la semana pasada con el presidente estadounidense Donald Trump por un error de edición que apareció en un documental, por el cual él ha amenazado con demandar.

El jueves, la BBC pidió disculpas a Trump por la forma en que se editó un discurso de 2021 para un documental de octubre de 2024 titulado “¿Trump: Una segunda oportunidad?”, afirmando que “lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo”.

Sin embargo, la BBC rechazó la demanda por difamación presentada por los abogados del presidente estadounidense y se negó a pagar indemnización alguna. La controversia sumió a la cadena en su mayor crisis en años y provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora de noticias, Deborah Turness.

Posteriormente, Trump declaró a los periodistas que tiene la intención de demandar a la BBC por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, a pesar de las disculpas de la cadena.

“Creo que tengo que hacerlo”, dijo Trump a los periodistas. “Incluso han admitido que hicieron trampa… Hicieron trampa, cambiaron las palabras que salieron de mi boca”.