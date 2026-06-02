La Asamblea General de la ONU elige a su nuevo presidente: ¿Quién fue seleccionado y qué funciones cumplirá?

(EFE) – Este martes, el bangladesí Khalilur Rahman fue elegido como el próximo presidente de la Asamblea General de la ONU y sucederá a la alemana Annalena Baerbock a partir de septiembre.
Rahman obtuvo 99 votos a favor y se impuso al candidato de Chipre, Andreas Kakouris, quien recaudó 91 apoyos. Para ser elegido presidente, el candidato necesitaba una mayoría simple, que en este caso se situó en los 96 votos, tras contar con 190 países presentes.
De acuerdo con la rotación regional, el próximo presidente de la Asamblea General tiene que formar parte del Grupo de Asia y el Pacífico y solo estos dos países presentaron candidatos para el cargo.
Rahman es ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés desde el pasado mes de febrero; antes fue asesor de Seguridad Nacional y alto representante del Gobierno interino de su país para la cuestión rohinyá, la minoría étnica musulmana apátrida originaria de Myanmar (Birmania).
Es doctor en Economía y diplomático desde 1979. Entre 1983 y 1991, prestó servicio en la Cancillería de su país y en la Misión Permanente de Bangladés ante las Naciones Unidas en Nueva York.
En 1999 se incorporó a la Secretaría de la ONU como asesor especial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra y desde entonces ha ocupado altos cargos en la organización.
¿Qué hace el presidente de la Asamblea General de la ONU?
- El cargo de presidente de la Asamblea General, cuyo mandato se renueva cada año, tiene principalmente funciones representativas y de organización de los trabajos del órgano.
- Entre otras, las principales funciones del principal órgano deliberativo y normativo de la organización son: nombrar al secretario general a recomendación del Consejo de Seguridad, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año; elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, elección que se llevará a cabo este miércoles; y aprobar el presupuesto de la ONU.
- El nuevo presidente iniciará sus funciones el próximo 8 de septiembre, al inicio del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General, poco antes de la semana de Alto Nivel de la ONU en la que se dan cita los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 miembros del organismo.
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