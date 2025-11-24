Kremlin rechaza propuesta europea de paz para Ucrania y califica plan como “no constructivo”

Moscú desestimó las modificaciones europeas al plan estadounidense mientras Putin mantenía contactos con Turquía para explorar vías de negociación, según confirmó el Kremlin.

(EFE) – El Kremlin rechazó categóricamente este lunes las modificaciones europeas al plan de paz para Ucrania, calificando la propuesta como “absolutamente no constructiva”. Yuri Ushakov, asesor internacional del presidente Putin, afirmó que la versión europea “no nos conviene” tras conocerse los detalles del documento.

Sin embargo, en un giro significativo, el Kremlin señaló que la propuesta original de Estados Unidos “en principio, podría constituir la base para un acuerdo de paz final”.

Diplomacia paralela

La postura rusa se conoció durante una llamada telefónica entre Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, donde ambos analizaron las iniciativas de paz. El Kremlin destacó que la versión estadounidense se alinea con las discusiones mantenidas en la cumbre ruso-estadounidense en Alaska, mientras Erdogan ofreció el apoyo de Turquía como mediador.

Esta doble valoración refleja la compleja estrategia diplomática de Moscú, que simultáneamente rechaza la mediación europea pero mantiene abierta la puerta a negociaciones con otros actores internacionales para una solución política al conflicto.