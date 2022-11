(CNN Español) – La empresa de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) se disculpó con sus clientes en Alemania luego del envío de una notificación a través de su aplicación este miércoles, que contenía un “mensaje no planificado, insensible e inaceptable“, según un comunicado enviado por la compañía a CNN este jueves.

Aunque la empresa no detalló el contenido del mensaje, varios medios de comunicación israelíes y de otros países reportaron que la notificación invitaba a los clientes a aprovechar una promoción en conmemoración de la Kristallnacht, la “Noche de los Cristales Rotos”.

La Kristallnacht fue un violento ataque del régimen nazi contra las comunidades, sinagogas y negocios judíos en Alemania y Austria ocurrido en noviembre de 1938. El episodio causó más de 90 muertos y se considera el inicio del Holocausto.

Según los reportes de varios medios, la empresa envió ese mismo miércoles otra notificación a sus usuarios en la cual se disculpaba y explicaba que el primer mensaje había sido enviado producto de un “error”.

KFC investiga el incidente

KFC explicó el incidente en su comunicado diciendo que utilizan un sistema semiautomatizado de creación de contenido que está vinculado a calendarios que incluyen conmemoraciones de fechas importantes.

“En esta etapa, nuestro proceso de revisión interna no fue seguido adecuadamente, lo que resultó en que se compartiera una notificación no aprobada”, explicó la empresa en su comunicado. Además, agregó que han suspendido las comunicaciones a través de su app mientras examinan sus “procesos actuales” y garantizan que “un incidente similar no vuelva a ocurrir“.

“Entendemos y respetamos la gravedad y la historia de este día, y seguimos comprometidos con la igualdad, inclusión y pertenencia de todos”, finalizó KFC en su comunicado.