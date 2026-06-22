Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro británico tras meses de presión interna en el Partido Laborista

(CNN) – El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este martes su renuncia al liderazgo del Reino Unido tras una intensa presión de legisladores de su propio Partido Laborista, en medio de meses de agitación política. El anuncio se produjo desde las escaleras del número 10 de Downing Street, en Londres.

Starmer indicó que dimite como líder laborista porque se cuestionaba si era “el más adecuado para llevarnos a las próximas elecciones generales”. El político confirmó que esa misma mañana informó al Rey Carlos sobre su decisión. Un nuevo líder asumirá el cargo en septiembre, momento hasta el cual Starmer permanecerá en funciones. “Haré todo lo que pueda para asegurar una transferencia ordenada del poder”, declaró, comprometiendo además su apoyo total a quien lo sucederá.

Antes de cerrar su mensaje, el mandatario agradeció a colegas y amigos por su respaldo durante los últimos seis años, y señaló que ahora se enfocará en ser “el mejor esposo” para su pareja y “el mejor padre” para sus hijos.

Un gobierno marcado por el estancamiento económico

Starmer asumió el cargo en julio de 2024 tras una contundente victoria electoral, prometiendo revitalizar la economía británica. Sin embargo, los salarios apenas crecieron: el salario semanal promedio, ajustado por inflación, subió menos del 1% hasta alcanzar las 494 libras (651 dólares) desde que asumió el Partido Laborista. El gobierno tampoco logró avanzar en su meta de construir 1,5 millones de viviendas, y el crecimiento económico se mantuvo apenas sobre el 1%. El Fondo Monetario Internacional proyectó en abril una expansión de solo 0,8% para este año, medio punto menos que su estimación de enero.

La renuncia llega en un contexto de fragmentación política en Gran Bretaña, donde el respaldo combinado a laboristas y conservadores cayó frente al avance del Partido Verde y Reform UK, con encuestas que muestran una división casi pareja entre cinco partidos, cada uno cercano al 20% del electorado.

Starmer se suma así a una larga lista de primeros ministros británicos de corta duración: seis líderes han dejado Downing Street en la última década, incluyendo a David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak.