(CNN) – La duquesa de Cambridge se ha unido a los millones de británicos que han recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Ayer recibí mi primera dosis de la vacuna COVID-19 en el Museo de Ciencias de Londres”, escribió Catherine en Twitter.

“Estoy muy agradecida con todos los que están participando en el lanzamiento, gracias por todo lo que están haciendo”, agregó.

Su esposo, el príncipe William, anunció a principios de este mes que había recibido una primera dosis de la vacuna. William dio positivo por coronavirus en algún momento de 2020, según informes de los medios británicos.

La reina Isabel II anunció en enero que había recibido una vacuna COVID-19, junto con su esposo, el príncipe Felipe, quien murió a los 99 años en abril.

Más de 38 millones de personas en el Reino Unido han recibido una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según el portal del gobierno, y unos 24 millones han recibido una segunda dosis.

Más de 128.000 personas han muerto de COVID-19 en el Reino Unido, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

