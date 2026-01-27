Kast se reúne con Lula da Silva en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe

La reunión bilateral se produjo luego de ajustes en la agenda internacional de Kast durante su gira por la región.

(CNN Chile/ EFE) – En su primera participación en una instancia multilateral como presidente electo, José Antonio Kast sostuvo este martes un encuentro con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en la ciudad de Panamá.

El cambio se dio tras la cancelación de un vuelo que debía trasladarlo desde República Dominicana a El Salvador, donde tenía programada una cita con el presidente Nayib Bukele, la que finalmente no pudo concretarse.

Kast arribó a Panamá durante la tarde de este martes, luego de realizar una escala en Colombia, y se instaló en un hotel del centro de la capital panameña.

Su participación en el foro marca su debut ante jefes de Estado y líderes regionales desde su reciente elección.

Durante la jornada de ayer, la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gisela Padovan, señaló en una rueda de prensa en Brasilia que este tipo de foros suele ser aprovechado por los mandatarios para mantener reuniones con otros líderes de la región, calificando estos encuentros como parte natural de la agenda diplomática.

En este sentido, señaló que no ve con preocupación que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, como en los casos de Bolivia y Chile, porque las relaciones diplomáticas y económicas son “mayores que el momento político”.

“Hablamos con absolutamente todos”, insistió.

No obstante, admitió que esas diferencias ideológicas sí generan ciertas dificultades en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), especialmente a la hora de emitir una declaración conjunta sobre un determinado asunto.

Frente a esto, Padovan defendió la cooperación regional, sobre todo en áreas como el combate al crimen organizado.