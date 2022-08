(EFE) – Los votantes de Kansas, Estados Unidos, votaron este martes en un referéndum abrumadoramente a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado, en una derrota para los conservadores que buscaban restringirlo.

“Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números de récord para rechazar los esfuerzos extremistas para enmendar la Constitución estatal para quitar a la mujer el derecho a elegir”, indicó el presidente Joe Biden.

Tonight, Kansans used their voices to protect women’s right to choose and access reproductive health care.

It’s an important victory for Kansas, but also for every American who believes that women should be able to make their own health decisions without government interference.

— President Biden (@POTUS) August 3, 2022