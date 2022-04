En el cuarto día del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición de su ex pareja, Narumi Kurosaki, la policía japonesa evidenció que entre abril y octubre de 2016 se habrían producido 57 accesos fraudulentos de dispositivos señalados como pertenecientes a Zepeda a la cuenta de Facebook de Narumi.

El presidente del tribunal francés, Matthieu Husson, expuso ante la audiencia que “el señor Zepeda se conectó con dispositivos que llevan su nombre”. Asimismo, expuso que algunas fueron “conexiones ilícitas a la red de la universidad”.

De esta forma, se levantó una nueva hipótesis en la investigación: espionaje informático.

En los días previos del juicio, se expuso de manera preliminar, sin entrar en mayores detalles, que la cuenta de Facebook de Narumi tuvo actividad el 10 de diciembre desde una dirección IP ocupada por Zepeda, que la cuenta de Gmail de Narumi estaba sincronizada con Santiago y que la última conexión del celular de Kurosaki fue el 12 de diciembre en horario de Chile.

En esta oportunidad, diligencias de Japón y Francia entregaron mayores detalles sobre la investigación de carácter informático: en el tribunal se proyectó un Excel con todas las conexiones sospechosas.

Zepeda dijo que en ese momento no tenía conexión a internet y que para ayudar Narumi le habría dado sus identificadores, por lo que las contraseñas fueron pregrabadas y los dispositivos se conectaron automáticamente.

Pero las afirmaciones de Zepeda se contradicen con los informes de los expertos: Facebook detectó intentos de inicio de sesión con contraseñas incorrectas a finales de septiembre de 2016, semanas antes de la desaparición de Kurosaki.

La geolocalización de Narumi y Zepeda

Analizando los celulares de ambos, se pudo detectar que el 6 de diciembre de 2016, cuando Narumi ya estaba desaparecida, hubo una conexión desde su cuenta de Facebook a las 11:11 en el centro comercial Toison d’Or. El celular de Zepeda estuvo en el mismo lugar a la misma hora.

Días después, la cuenta de Facebook de Narumi tuvo una conexión en España, sitio donde Nicolás Zepeda hizo una escala para juntarse con su primo antes de regresar a Chile, lugar donde también hay geolocalización del teléfono y redes sociales de Narumi cuando ya estaba desaparecida (el 13 de diciembre).

Randall Schwerdorffer, abogado querellante de Arthut del Piccolo, pareja de Narumi al momento de su desaparición, pide la palabra y dice: “Si seguimos esta lógica, Narumi se habría ido con él (Zepeda) a Chile”.

El comandante de policía francesa, Christophe Touris, aclaró: “Está comprobado que Nicolás Zepeda entró solo a Chile”.

Las primeras jornadas del juicio

El primer día del juicio, que se extenderá hasta el 12 de abril, estuvo marcado por el contexto de la investigación y la relación que mantenía el chileno con la japonesa.

En el segundo día de juicio, la defensa del chileno, liderada por Jacqueline Laffont, abogada del ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, planteó la tesis de ADN de Jonathan Cottet, encargado de la residencia universitaria, en presuntas manchas de sangre en la habitación de Narumi.

“¿Por qué estaría mi sangre?”, preguntó Jonathan Cottet tras ser increpado por la defensa del chileno. Etienne Manteaux, fiscal de Besanzón, intervino y aclaró que “es pintura que todavía está presente en el suelo seis años después”. Cottet añadió: “Vivo allí, a menudo doy la vuelta a los edificios. Mi ADN está por todo el campus”.

En la tercera jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, el imputado enfrentó el primer interrogatorio completo sobre los hechos. En el proceso estuvo presente:

Sylvie Galley , abogada de la familia de Narumi.

, abogada de la familia de Narumi. Matthieu Husson , presidente del tribunal.

, presidente del tribunal. Etienne Manteaux, fiscal de Besanzón.

fiscal de Besanzón. Randall Schwerdorffer, abogado querellante de Arthut del Piccolo, pareja de Narumi al momento de su desaparición.

abogado querellante de Arthut del Piccolo, pareja de Narumi al momento de su desaparición. David Borne , policía francés a cargo de la investigación.

, policía francés a cargo de la investigación. Jacqueline Laffont, abogada de Zepeda.

El abogado Schwerdorffer le dijo a Zepeda: “Hasta hoy, nunca has contactado a Narumi. ¿No es esto una inconsistencia?”. El chileno respondió: “Esperé a que ella se volviera a conectar. Sentí cierta vergüenza esperando que ella lo hiciera, lo reconozco (…) si dices que no me importa, te equivocas”.

Schwerdorffer cerró con las siguientes palabras: “Quizás tenías otras razones para no llamar a Narumi. No se puede llamar a un muerto”.