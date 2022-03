En la segunda jornada del juicio contra Nicolás Zepeda, el policía a cargo de la investigación, David Borne, enumeró distintos acontecimientos que preceden a la desaparición oficial de Narumi Kurosaki (12 de diciembre).

El policía explicó que los análisis genéticos lograron demostrar que Nicolás Zepeda fue al cuarto de Narumi: había huellas dactilares en las copas y ADN de ambos en varios lugares de la habitación.

Asimismo, detalló que la cuenta de Facebook de Narumi tuvo actividad el 10 de diciembre a las 1:20 de la madrugada desde una dirección IP utilizada por la cuenta de Google del joven chileno el 11 de diciembre, momento en que Zepeda estaba en Barcelona.

“Esto permite determinar que las cuentas estaban en el mismo sitio. Por lo tanto, se sospecha que Nicolás Zepeda habría utilizado la cuenta de Facebook de Narumi”, dijo el policía.

Luego, mencionó que Narumi habría comprado un boleto de tren el 6 de diciembre (último día en que fue vista con vida) para un viaje a Besançon-Lyon. La compra fue rastreada y “pasa por una dirección IP del centro comercial Toison d’Or de Dijon, donde se encuentra Nicolás Zepeda en el preciso momento de la transacción”.

Por otro lado, la cuenta de Gmail de Narumi estaba sincronizada con Santiago y su última conexión con el celular de la joven japonesa fue el 12 de diciembre, con horario de Chile.

Otro antecedente es que en septiembre de 2016, Zepeda envió un video a Kurosaki: “Es claramente un video de amenaza. La culpa de hacer cosas malas y le dice que tiene que pagar por lo que hizo. El tono es realmente escalofriante y Zepeda le da un ultimátum de 15 días”.

En tanto, otra información que se recabó tras la lectura de mensajes y correos reveló que Narumi, cuyo cuerpo aún no es encontrado, podría haber estado embarazada.

Los mensajes de Narumi dicen lo siguiente:

– Kurosaki: Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil. Me va a doler el cuerpo, me quitaste el futuro de pequeño y no sientes la responsabilidad de todo esto.

-Zepeda: No quise lastimarte, te tengo amor porque te amo.

-Kurosaki: Me dejaste embarazada, sólo querías follarme. Te pediré dinero si tengo un problema con mi útero. Vete a la mierda, de verdad espero que tengas un problema con tu pene.

“Nunca se pudo comprobar ni informar el estado de embarazo”, expuso David Borne.

“Hemos adquirido certeza de que Narumi ha muerto”

Para finalizar su exposición, el policía aseveró que “hemos adquirido la certeza de que Narumi está muerta (…) desde el 4 de diciembre de 2016 no ha dado señales de vida ni ha realizado ningún trámite administrativo ni ha sido vista por ningún lado, sabiendo que todos los informes han sido verificados”.

“La ausencia de transferencias bancarias, la presencia de dinero en efectivo en el bolso encontrado en su departamento, su alegría de vivir, sus muchos proyectos, la ausencia de una carta o de signos de depresión o angustia, excluyen que haya hecho un intento por su cuenta (suicidio o escape)”, argumentó.

Borne cerró su testimonio con las siguientes palabras: “El sonido de la voz de Narumi se escuchó por última vez en los gritos de sufrimiento escuchados esta noche del 4 al 5 de diciembre de 2016. Todo sugiere que Nicolás Zepeda hizo algo irreparable esa noche. El único sendero conduce a él”.