Juicio federal a Sean “Diddy” Combs: ¿Qué se sabe y qué puede pasar con el productor musical?

Actualmente, el rapero y productor musical enfrenta cinco cargos por conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

Sean “Diddy” Combs, un magnate de la música que una vez encabezó las listas de éxitos, podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos en su juicio criminal por tráfico sexual que comienza esta semana.

Toda su caída en desgracia empezó en 2023, cuando fue acusado de abuso y violencia en una impactante demanda civil presentada por su exnovia.

Combs negó las acusaciones y la demanda se resolvió al día siguiente de su presentación. Sin embargo, se espera que la persona detrás de esa demanda, Cassie Ventura, sea pronto un testigo clave de la fiscalía en su juicio penal federal.

El artista enfrenta cinco cargos por conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar cadena perpetua.

Combs, quien ha estado bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, se declaró inocente de todos los cargos.

La fiscalía alega que, entre 2004 y 2024, Combs creó una empresa criminal utilizando su imperio empresarial, donde se dedicó a la trata de personas con fines sexuales, el trabajo forzoso, el secuestro, los incendios provocados, el soborno y la obstrucción de la justicia.

En casi dos años desde la demanda de Ventura, han ocurrido muchas cosas: decenas de hombres y mujeres han alegado que Combs cometió graves delitos; CNN publicó un video de vigilancia de un hotel en 2016 que lo muestra agrediendo físicamente a Ventura; las autoridades federales realizaron registros en sus domicilios; fue arrestado y enfrenta graves cargos penales.

Ahora comienza su juicio penal en un tribunal federal de Manhattan.

Combs, de 55 años, fundó el sello discográfico Bad Boy en 1993 y ha usado los nombres artísticos de Puff Daddy y Diddy. A lo largo de su ilustre carrera de décadas, obtuvo tres premios Grammy y 14 nominaciones, y se expandió con éxito del rap a la cultura en general, con incursiones en la moda, la venta de alcohol, los reality shows y la actuación.

Las acusaciones escandalosas

Los fiscales afirman que Combs obligó al menos a tres mujeres a participar en actos sexuales con él y, a veces, con prostitutos masculinos, durante ocasiones conocidas como “Freak Offs”, donde las mujeres fueron supuestamente drogadas y obligadas a tener relaciones sexuales durante días.

Las autoridades también alegan que Combs grababa algunos de los actos sexuales y controlaba a sus víctimas prometiéndoles oportunidades económicas y profesionales, así como mediante amenazas de violencia y otros daños.

Los titulares sobre el caso se han centrado en ocasiones en los detalles más escabrosos, como las aproximadamente 1.000 botellas de aceite para bebés y lubricante personal incautadas en su domicilio durante un registro realizado por las autoridades federales en marzo de 2024.

Además, están las decenas de demandas civiles interpuestas contra Combs por presuntas víctimas, incluidas personas menores de edad en el momento de los presuntos incidentes, que afirman haber sido drogadas y agredidas sexualmente por el magnate musical en conflicto. (Combs ha negado todas las acusaciones).

Si bien las demandas civiles no son parte del juicio penal federal de Combs, será un desafío saber cuántos de los jurados están familiarizados con ellas.

Se espera que el juicio de Combs dure varias semanas.

Pasos en el juicio penal federal de Sean “Diddy” Combs

1.Citación del jurado

En el caso Combs, se distribuyeron los cuestionarios a cientos de posibles jurados a finales de abril. Las partes revisaron las respuestas para excluir a quienes no pudieran participar por diversas razones, como dificultades económicas o si manifestaban que no podían ser imparciales. Quienes no fueron descartados recibieron una notificación para presentarse en la corte federal para el servicio de jurado a partir del lunes 5 de mayo de 2025.

2.Interrogatorio del jurado (“voir dire”)

El juez interroga a los posibles jurados sobre sus antecedentes y creencias en temas relacionados con el caso y sobre lo que, si acaso, hayan oído sobre las acusaciones, para determinar si pueden ser justos e imparciales.

Los posibles jurados pueden ser recusados por causa, es decir, cuando el juez determina que existe una razón legítima para que no sirvan en el jurado.

Los abogados de cada parte también cuentan con recusaciones perentorias, que les permiten excluir a posibles jurados sin necesidad de dar una razón.

3. Juramento del jurado

Una vez seleccionados los jurados y los suplentes, prestan juramento comprometiéndose a seguir las instrucciones del juez sobre la ley y a decidir el caso únicamente con base en la evidencia presentada durante el juicio. El juez también les instruye a no seguir reportes de los medios sobre el juicio ni discutir el caso con nadie, incluidos otros jurados, hasta que comiencen las deliberaciones.

4.Declaraciones de apertura

Los abogados de la Fiscalía y la defensa presentan sus teorías sobre el caso y los cargos, y ofrecen un adelanto de las pruebas que, según ellos, verá el jurado a través del testimonio de testigos y documentos.

El fiscal es quien presenta primero su declaración de apertura.

Estas declaraciones no se consideran evidencia que el jurado deba tomar en cuenta.

5.Presentación del caso de la Fiscalía (estamos aquí)

La Fiscalía presenta primero su caso porque tiene la carga de la prueba. Presenta las pruebas del juicio a través del testimonio de testigos y exhibiciones.

Los abogados defensores pueden contrainterrogar a los testigos de la Fiscalía y usualmente intentan desacreditar su testimonio.

Las respuestas de los testigos se consideran evidencia, pero no así las preguntas que formula un abogado.

6.Presentación del caso de la defensa

Un acusado en un proceso penal no está obligado a presentar una defensa, aunque se espera que el equipo de Combs llame a varios testigos.

El acusado no está obligado a testificar en el juicio, ya que todos los acusados en lo penal tienen derecho a guardar silencio y negarse a testificar en su propia defensa.

Se instruye al jurado a no sacar conclusiones por el hecho de que el acusado decida no testificar.

7.Réplica de la Fiscalía

La Fiscalía puede presentar pruebas adicionales específicamente dirigidas a responder a la defensa.

No está obligada a presentar evidencia de réplica.

8.Alegatos finales

Los abogados de la Fiscalía y la defensa presentan sus alegatos finales para persuadir al jurado, que pronto deliberará sobre el caso.

En la corte federal, la Fiscalía presenta primero su alegato final, seguido del equipo defensor. Luego, la Fiscalía tiene derecho a una réplica final, ya que debe probar su caso más allá de toda duda razonable.

9.Instrucciones al jurado

El juez instruye al jurado sobre los cargos que deben considerar contra el acusado y las leyes que deben regir sus deliberaciones.

10.Deliberación del jurado

Un panel de 12 jurados considera la evidencia presentada en el juicio y los cargos contra el acusado.

El jurado recibe una copia de toda la evidencia admitida en el juicio y puede pedir que se les relea el testimonio de testigos.

El jurado puede comunicarse con la corte y hacer preguntas sobre el caso mediante notas escritas a mano. Cuando el jurado plantea una pregunta, las partes se reúnen para decidir cómo responder.

Los jurados suplentes pueden ser descartados al inicio de las deliberaciones o permanecer bajo juramento y aislados en caso de que se necesite reemplazar a un jurado titular. Si un suplente toma el lugar de un jurado, las deliberaciones deben comenzar desde cero.

Si durante las deliberaciones el jurado informa que no puede llegar a un veredicto unánime, el juez puede ordenarles que continúen trabajando para alcanzarlo, al menos una vez.

El jurado debe tomar una decisión unánime.

11.Veredicto

El jurado notificará al tribunal que ha llegado a un veredicto.

Luego, el veredicto se leerá en la corte, y se consultará a los jurados individualmente para confirmar que el veredicto leído refleja su voto personal.

En última instancia, el juez puede declarar un juicio nulo si no se alcanza un veredicto, lo que se conoce como jurado en desacuerdo.

12.Sentencia

Si el jurado emite un veredicto de culpabilidad, el juez dicta la sentencia al acusado, generalmente en una audiencia de sentencia que se celebra en una fecha posterior.

Fuentes: reportes de CNN, Departamento de Justicia de EE.UU.