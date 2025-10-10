José Jerí asume la Presidencia de Perú tras destitución de Dina Boluarte y fija la seguridad como eje de su Gobierno de transición

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El presidente del Congreso tomó el mando por sucesión constitucional luego de que el Legislativo removió a Dina Boluarte. En su discurso ante el Parlamento, Jerí señaló que la prioridad será la seguridad ciudadana y convocó a acuerdos mínimos.
José Jerí asumió la Presidencia de la República del Perú por sucesión constitucional luego de que el Congreso destituyó a Dina Boluarte. El nuevo mandatario, que hasta hoy presidía el Parlamento, juró ante el hemiciclo y presentó los lineamientos iniciales de un gobierno de transición.
En su intervención, Jerí enfatizó que el país atraviesa una crisis política prolongada y que su administración buscará acuerdos mínimos entre los poderes del Estado. Además, definió la seguridad ciudadana como el principal desafío.
“La presidencia de la república por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos… El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana”.
El jefe de Estado pidió respaldo al Congreso y a la ciudadanía, e instó a las instituciones —Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y Fiscalía— a coordinar acciones contra el crimen organizado.
“Les quiero pedir al Congreso de la República y a la población que confiemos en que podemos cambiar y hacer mejor las cosas… que sea el consenso y los acuerdos mínimos los que pasen a la historia”, señaló, al plantear una hoja de ruta centrada en la estabilidad institucional y en la protección de las personas.
Tras la remoción de Boluarte, el nuevo gobierno quedó encargado de conducir el periodo de transición. Jerí sostuvo que buscará construir una base amplia y llamó a “hacer las cosas de una manera distinta”, con el foco puesto en recuperar la confianza pública.
