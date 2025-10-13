Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son galardonados con el premio Nobel de Economía 2025

Los ganadores representan enfoques económicos contrastantes pero complementarios. Mokyr es un historiador económico que investigó las tendencias a largo plazo utilizando fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion se basaron en las matemáticas para explicar el funcionamiento de la destrucción creativa.

(CNN/AP) — Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”, incluyendo el principio clave de la destrucción creativa.

Los ganadores representan enfoques económicos contrastantes pero complementarios. Mokyr es un historiador económico que investigó las tendencias a largo plazo utilizando fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion se basaron en las matemáticas para explicar el funcionamiento de la destrucción creativa.

Mokyr, de 79 años, nacido en Holanda, es de la Universidad Northwestern; Aghion, de 69 años, del Collège de France y de la London School of Economics; y Howitt, de 79 años, nacido en Canadá, de la Universidad Brown.

Aghion se mostró conmocionado por el reconocimiento. “No encuentro palabras para expresar lo que siento”, declaró por teléfono en la conferencia de prensa en Estocolmo. Aseguró que invertiría el dinero del premio en su laboratorio de investigación.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Al preguntarle sobre las actuales guerras comerciales y el proteccionismo en el mundo, Aghion respondió: “No apruebo el modelo proteccionista en Estados Unidos. Eso no es bueno para el crecimiento y la innovación mundiales”.

A los ganadores se les atribuyó una mejor explicación y cuantificación de la “destrucción creativa”, un concepto clave en economía que se refiere al proceso mediante el cual las innovaciones beneficiosas reemplazan —y, por lo tanto, destruyen— tecnologías y empresas antiguas. El concepto suele asociarse con el economista Joseph Schumpeter, quien lo describió en su libro de 1942 Capitalismo, socialismo y democracia.

El comité del Nobel afirmó que Mokyr “demostró que para que las innovaciones se sucedan unas a otras en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué”.

Los ganadores del Nobel de Economía

Aghion y Howitt estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento económico sostenido, incluso en un artículo de 1992 en el que construyeron un modelo matemático para la destrucción creativa.

Aghion ayudó a definir el programa económico del presidente francés, Emmanuel Macron, durante su campaña electoral de 2017. Más recientemente, Aghion copresidió la Comisión de Inteligencia Artificial, que en 2024 presentó a Macron un informe con 25 recomendaciones para posicionar a Francia como una potencia líder en el campo de la IA.

“El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, declaró John Hassler, presidente del comité del premio en ciencias económicas.

La mitad del premio, dotado con 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares), se reparte entre Mokyr y Aghion y Howitt. Los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

Learn more about this year’s prize in economic sciences Press release: https://t.co/LtSdSvg2Gl

Popular information: https://t.co/ZaJAaoyVi1

Advanced information: https://t.co/XPptjgy7xC pic.twitter.com/yViKKzEMxu — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

El premio de economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. El banco central lo estableció en 1968 en memoria de Nobel, el empresario y químico sueco del siglo XIX que inventó la dinamita e instituyó los cinco Premios Nobel.

Desde entonces, se ha otorgado 56 veces a un total de 96 galardonados. Solo tres de ellos han sido mujeres.

Los puristas del Nobel subrayan que el premio de economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los demás el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel en 1896.

El premio del año pasado recayó en tres economistas: Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, quienes estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres y documentaron que las sociedades más libres y abiertas tienen más probabilidades de prosperar.