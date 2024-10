Otorgan el Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson

(CNN) – Un trío de economistas recibió este lunes con el Premio Nobel de Economía, por sus “estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad”.

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson compartirán el premio, dotado con 11 millones de coronas suecas (1 millón de dólares).

El Comité Nobel elogió al trío por explicar por qué “las sociedades con un Estado de derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambio para mejor”.

“Cuando los europeos colonizaron grandes partes del mundo, las instituciones de esas sociedades cambiaron”, dijo el comité, citando el trabajo del trío. Si bien en muchos lugares esto tenía como objetivo explotar a la población indígena, en otros lugares sentó las bases para sistemas políticos y económicos inclusivos.

“Los galardonados demostraron que una explicación de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, añadió el comité.

Los países que desarrollaron “instituciones inclusivas” con el tiempo se han vuelto prósperos, mientras que aquellos que desarrollaron “instituciones extractivas” han experimentado un crecimiento económico persistentemente bajo.

En su libro de 2012 “Por qué fracasan los países”, Acemoglu, profesor turco-estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Robinson, profesor británico de la Universidad de Chicago, sostienen que algunas naciones son más ricas que otras debido a sus instituciones políticas y económicas.

El libro comienza con una comparación de los niveles de vida en dos ciudades llamadas Nogales: una en Arizona y otra al sur de la frontera, en la región de Sonora, en México.

Mientras que algunos economistas sostuvieron que las diferencias en el clima, la agricultura y la cultura tienen un enorme impacto en la prosperidad de un lugar, Acemoglu y Robinson sostienen que quienes viven en Nogales, Arizona, son más saludables y ricos debido a la relativa fortaleza de sus instituciones locales.

El premio de economía se conoce oficialmente como Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. A diferencia de los premios de física, química, medicina, literatura y paz, no fue instituido por el industrial sueco, sino por el banco central de Suecia en 1968.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024