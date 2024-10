Premio Nobel de Literatura 2024 es entregado a la escritora surcoreana Han Kang

Este jueves, la Academia Sueca anunció que el premio Nobel de Literatura 2024 quedó en manos de la escritora surcoreana Han Kang.

Desde la institución explicaron que el galardón le fue otorgado a Kang “por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

Han Kang nació en 1970 en la ciudad surcoreana de Gwangju antes de mudarse con su familia a Seúl, capital del país, a los nueve años. Además de escribir, también se ha dedicado al arte y la música, lo que se refleja en toda su producción literaria.

Comenzó su carrera en 1993 con la publicación de varios poemas en la revista 문학과사회 (“Literatura y sociedad”). Su debut en prosa llegó en 1995 con la colección de cuentos 여수의 사랑 (“Amor de Yeosu”), seguida poco después por varias otras obras en prosa, tanto novelas como cuentos.

Su éxito internacional llegó de la mano de la novela 채식주의자 (The Vegetarian), publicada en 2007. Escrito en tres partes, el libro retrata las violentas consecuencias que se producen cuando su protagonista Yeong-hye se niega a someterse a las normas de ingesta de alimentos.

“En su obra, Han Kang se enfrenta a traumas históricos y conjuntos invisibles de reglas y, en cada una de sus obras, expone la fragilidad de la vida humana. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y con su estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora en la prosa contemporánea”, detallaron desde la academia en su sitio web.

한 강 Han Kang – awarded the 2024 #NobelPrize in Literature – was born in 1970 in the South Korean city of Gwangju before, at the age of nine, moving with her family to Seoul. She comes from a literary background, her father being a reputed novelist. Alongside her writing, she… pic.twitter.com/i5CaSNGYkp

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024